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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4345434643474348>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 462
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
64
Всього голосів : 462
Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 11:10

  andreyiskra написав:Как платить коммуналку с кэшбеком 7%?.
Перед оплатой вывести в 0, оплатить и тут же снова вывести в 0?

Платьожик комунальний в ІБ Фарса має пройти за кредитні.
На суму платьожика Фарс починає накручувати 48% річних.
Щоб накрутки не було мабуть і потрібно повернути на карту не тільки суму платьожика а і всю заборгованість (те шо Ви називаєте в нуль). Це залежить від того які заборгованості погашаються в першу чергу.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 11:21

  Квесторе_поверніться написав:Платьожик комунальний в ІБ Фарса має пройти за кредитні.
На суму платьожика Фарс починає накручувати 48% річних.
Щоб накрутки не було мабуть і потрібно повернути на карту не тільки суму платьожика а і всю заборгованість (те шо Ви називаєте в нуль). Це залежить від того які заборгованості погашаються в першу чергу.

Кстати, а в таком случае, после погашения кредита надо ещё какое-то время не пользоваться картой что бы покупка не провелась раньше погашения?
Adast
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 11:23

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Adast написав:Кстати, а в таком случае, после погашения кредита надо ещё какое-то время не пользоваться картой что бы покупка не провелась раньше погашения?

Нет, нужно гасить правильно, чтобы не попасть на 48% годовых до погашения.
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ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 11:27

  Adast написав:
  Квесторе_поверніться написав:Платьожик комунальний в ІБ Фарса має пройти за кредитні.
На суму платьожика Фарс починає накручувати 48% річних.
Щоб накрутки не було мабуть і потрібно повернути на карту не тільки суму платьожика а і всю заборгованість (те шо Ви називаєте в нуль). Це залежить від того які заборгованості погашаються в першу чергу.

Кстати, а в таком случае, после погашения кредита надо ещё какое-то время не пользоваться картой что бы покупка не провелась раньше погашения?

Взагалі так. Ну тут досвід в форумчан коли проводиться покупка не повинен підвести.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 11:29

  ingtrans написав:
  Adast написав:Кстати, а в таком случае, после погашения кредита надо ещё какое-то время не пользоваться картой что бы покупка не провелась раньше погашения?

Нет, нужно гасить правильно, чтобы не попасть на 48% годовых до погашения.

І гасити і витрачати ...слід потестити.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 12:01

Re: Форвард Банк Forward Bank

Квесторе_поверніться написав:
  ingtrans написав:
  Adast написав:Кстати, а в таком случае, после погашения кредита надо ещё какое-то время не пользоваться картой что бы покупка не провелась раньше погашения?

Нет, нужно гасить правильно, чтобы не попасть на 48% годовых до погашения.

І гасити і витрачати ...слід потестити.
А что тут тестировать или у вас коммуна в течении месяца платится? В конце закрыли все, и карту в 0 какие проблемы?
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 12:03

Квесторе_поверніться я уже все потестил и отписался viewtopic.php?p=5068798#p5068798
Чтобы не долго читать - оплата комуналя через аппку и вэбку скунса проводятся по счету тем же днем. Если после этого чтобы вывести карту в ноль "тянуть" тоже скунсом - то погашение тоже проведется тем же днем. Я так и сделал. По итогу - без последствий.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 12:19

  Flamingo написав:Квесторе_поверніться я уже все потестил и отписался viewtopic.php?p=5068798#p5068798
Чтобы не долго читать - оплата комуналя через аппку и вэбку скунса проводятся по счету тем же днем. Если после этого чтобы вывести карту в ноль "тянуть" тоже скунсом - то погашение тоже проведется тем же днем. Я так и сделал. По итогу - без последствий.

Ок. Але тут Фарс Ваше погашення може провести раніше списання за комуналь.
Точно 7% капнуло?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 12:22

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Квесторе_поверніться написав:Ок. Але тут Фарс Ваше погашення може провести раніше списання за комуналь.
Точно 7% капнуло?

Оплата коммуналки через приложение сразу проводится. Но даже это не имеет значения, поскольку КБ начилсятеся по оплате, а не по проводке.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 12:31

  ingtrans написав:
  Квесторе_поверніться написав:Ок. Але тут Фарс Ваше погашення може провести раніше списання за комуналь.
Точно 7% капнуло?

Оплата коммуналки через приложение сразу проводится. Но даже это не имеет значения, поскольку КБ начилсятеся по оплате, а не по проводке.

Ви мене переконали. Всі в кого майже не використаний кредліміт по кредит КоКо платити комуналь в ІБ Фарса...і зразу ж Фарсу повертати всі борги по карті.
Ну і це стимулює йти новичків просити жовту КоКокредит в банці з побільшим лімітом.
Оплатити собі, куму, брату, свату і т. д.
Фарс дбає про Вас.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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