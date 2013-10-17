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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 03 жов, 2020 12:37
Квесторе_поверніться калично сделали, но пользоваться можно
Кешбечные карты!
Додано: Суб 03 жов, 2020 12:51
Сьогодні платити можна...чи тільки в робочий день?
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Додано: Суб 03 жов, 2020 13:05
Квесторе_поверніться вот от греха - я лучше бы все делал в рабочий день. Чтобы гарантировано все провести одним днем. А то ХЗ что они там намудрят и как проведут. По идее все должно быть понедельником. Но это скунс. Я бы лучше поберегся.
Но можете потестить - потом расскажете .
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
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