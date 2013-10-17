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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4345434643474348

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 462
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
64
Всього голосів : 462
Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 12:37

Квесторе_поверніться калично сделали, но пользоваться можно
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2263
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 177 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 12:51

  omb написав:Квесторе_поверніться калично сделали, но пользоваться можно

Сьогодні платити можна...чи тільки в робочий день?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34604
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1736 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 13:05

Квесторе_поверніться вот от греха - я лучше бы все делал в рабочий день. Чтобы гарантировано все провести одним днем. А то ХЗ что они там намудрят и как проведут. По идее все должно быть понедельником. Но это скунс. Я бы лучше поберегся.
Но можете потестить - потом расскажете :twisted: .
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 4962
З нами з: 20.03.15
Подякував: 87 раз.
Подякували: 1130 раз.
 
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  #<1 ... 4345434643474348
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