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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 03 жов, 2020 12:37
Квесторе_поверніться калично сделали, но пользоваться можно
Кешбечные карты!
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- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
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- 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: Суб 03 жов, 2020 12:51
omb написав:Квесторе_поверніться
калично сделали, но пользоваться можно
Сьогодні платити можна...чи тільки в робочий день?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Квесторе_поверніться
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Додано: Суб 03 жов, 2020 13:05
Квесторе_поверніться
вот от греха - я лучше бы все делал в рабочий день. Чтобы гарантировано все провести одним днем. А то ХЗ что они там намудрят и как проведут. По идее все должно быть понедельником. Но это скунс. Я бы лучше поберегся.
Но можете потестить - потом расскажете
.
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Додано: Суб 03 жов, 2020 13:50
Квесторе_поверніться написав: omb написав:Квесторе_поверніться
калично сделали, но пользоваться можно
Сьогодні платити можна...чи тільки в робочий день?
А от чего такая спешка?
Оформи карту по ссылке и получи:
- +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
- +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
- +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
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anis
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Додано: Суб 03 жов, 2020 14:38
andreyiskra написав:
Только кэшбэка не будет если нет в списке этих организаций.
Спасибо, важное уточнение.
In HODL we trust
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Додано: Суб 03 жов, 2020 17:08
А в общем это паскудство незаконченное .Засунуть по Днепропетровской области сёла и по Кривому Рогу ничего.А можно было вставить Новаком (единый сервис платёжный) ну или хотя бы теплоснабжение (ибо долгов по отоплению больше миллиарда ),а я например оплатил бы на всю катушку по всем картам и продолжил отапливать атмосферу ,радостно похрюкивая при подсчёте полученного кб.
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Додано: Суб 03 жов, 2020 18:13
Квесторе_поверніться конечно можно!
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: Суб 03 жов, 2020 22:24
Подскажите, а студентам Коко-кредитку дадут?
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ignorabimus
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Додано: Суб 03 жов, 2020 23:27
ignorabimus написав:
Подскажите, а студентам Коко-кредитку дадут?
Только тем, кто идет на красный диплом.
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rollo
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