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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 04 жов, 2020 07:29
ignorabimus написав:
Подскажите, а студентам Коко-кредитку дадут?
Моей ни дебетку, ни кредитку не дали. Сказали после 18 лет. Хотя в привате дали.
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andreyiskra
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