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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 04 жов, 2020 07:29
ignorabimus написав:
Подскажите, а студентам Коко-кредитку дадут?
Моей ни дебетку, ни кредитку не дали. Сказали после 18 лет. Хотя в привате дали.
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andreyiskra
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Додано: Нед 04 жов, 2020 07:59
Vorlon написав: Menwyy написав:
Вы видимо читаете через слово.
Под свинячим грейсом я подразумеваю полностью бесплатный грейс (не считая 0,01%), а не с доп оплатами в рд посреди лп.
А вы видимо не выспались! И с логикой беда... Я читаю эту ветку без перерыва уже несколько лет. Все ответы тут есть (от владельцев карт) - с момента выхода карты и до начала весенней акции.
Ну так если читаете несколько лет, то почему бы не ответить без стёба?
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allaliu
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Додано: Нед 04 жов, 2020 08:50
К сожалению, основной вопрос прошел мимо. На ответы горячки полагаться опасно, а практики в ветку или не заходили или не включались в суть вопроса.
allaliu написав: Vorlon написав: Menwyy написав:
Вы видимо читаете через слово.
Под свинячим грейсом я подразумеваю полностью бесплатный грейс (не считая 0,01%), а не с доп оплатами в рд посреди лп.
А вы видимо не выспались! И с логикой беда... Я читаю эту ветку без перерыва уже несколько лет. Все ответы тут есть (от владельцев карт) - с момента выхода карты и до начала весенней акции.
Ну так если читаете несколько лет, то почему бы не ответить без стёба?
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Menwyy
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Додано: Нед 04 жов, 2020 08:56
Menwyy написав:
На ответы горячки полагаться опасно
А шо вона каже?
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