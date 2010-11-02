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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4346434743484349

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 462
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
64
Всього голосів : 462
Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 07:29

  ignorabimus написав:Подскажите, а студентам Коко-кредитку дадут?

Моей ни дебетку, ни кредитку не дали. Сказали после 18 лет. Хотя в привате дали.
andreyiskra
 
Повідомлень: 996
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 07:59

  Vorlon написав:
  Menwyy написав:Вы видимо читаете через слово.

Под свинячим грейсом я подразумеваю полностью бесплатный грейс (не считая 0,01%), а не с доп оплатами в рд посреди лп.

А вы видимо не выспались! И с логикой беда... Я читаю эту ветку без перерыва уже несколько лет. Все ответы тут есть (от владельцев карт) - с момента выхода карты и до начала весенней акции.

Ну так если читаете несколько лет, то почему бы не ответить без стёба?
allaliu
 
Повідомлень: 218
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 08:50

Re: Форвард Банк Forward Bank

К сожалению, основной вопрос прошел мимо. На ответы горячки полагаться опасно, а практики в ветку или не заходили или не включались в суть вопроса.
allaliu написав:
  Vorlon написав:
  Menwyy написав:Вы видимо читаете через слово.

Под свинячим грейсом я подразумеваю полностью бесплатный грейс (не считая 0,01%), а не с доп оплатами в рд посреди лп.

А вы видимо не выспались! И с логикой беда... Я читаю эту ветку без перерыва уже несколько лет. Все ответы тут есть (от владельцев карт) - с момента выхода карты и до начала весенней акции.

Ну так если читаете несколько лет, то почему бы не ответить без стёба?
Menwyy
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Повідомлень: 1015
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 08:56

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Menwyy написав:На ответы горячки полагаться опасно

А шо вона каже?
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