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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 04 жов, 2020 07:29
ignorabimus написав:
Подскажите, а студентам Коко-кредитку дадут?
Моей ни дебетку, ни кредитку не дали. Сказали после 18 лет. Хотя в привате дали.
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andreyiskra
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Додано: Нед 04 жов, 2020 07:59
Vorlon написав: Menwyy написав:
Вы видимо читаете через слово.
Под свинячим грейсом я подразумеваю полностью бесплатный грейс (не считая 0,01%), а не с доп оплатами в рд посреди лп.
А вы видимо не выспались! И с логикой беда... Я читаю эту ветку без перерыва уже несколько лет. Все ответы тут есть (от владельцев карт) - с момента выхода карты и до начала весенней акции.
Ну так если читаете несколько лет, то почему бы не ответить без стёба?
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allaliu
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Додано: Нед 04 жов, 2020 08:50
К сожалению, основной вопрос прошел мимо. На ответы горячки полагаться опасно, а практики в ветку или не заходили или не включались в суть вопроса.
allaliu написав: Vorlon написав: Menwyy написав:
Вы видимо читаете через слово.
Под свинячим грейсом я подразумеваю полностью бесплатный грейс (не считая 0,01%), а не с доп оплатами в рд посреди лп.
А вы видимо не выспались! И с логикой беда... Я читаю эту ветку без перерыва уже несколько лет. Все ответы тут есть (от владельцев карт) - с момента выхода карты и до начала весенней акции.
Ну так если читаете несколько лет, то почему бы не ответить без стёба?
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Menwyy
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Додано: Нед 04 жов, 2020 08:56
Menwyy написав:
На ответы горячки полагаться опасно
А шо вона каже?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Нед 04 жов, 2020 09:40
Говорят, что для того, чтобы не платить в рд 0,5% от трат надо карту в 0 выводить перед каждой рд. Что автоматом делает для меня грейс в 30 дней (условно)
Квесторе_поверніться написав: Menwyy написав:
На ответы горячки полагаться опасно
А шо вона каже?
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Menwyy
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Додано: Нед 04 жов, 2020 09:42
allaliu написав:
Ну так если читаете несколько лет, то почему бы не ответить без стёба?
Ответил нормально уже несколько раз. Но никто не читает и упорно про своё. Устал бороться с ветряными мельницами...
P.S. Ещё раз: по сообщениям реальных владельцев кредитки никаких процентов не берётся в льготном периоде. И эти сообщения были до начала весенней акции. Кто хочет и не верит - идёт в поиск по теме. Я не буду больше ничего доказывать - надоело.
Востаннє редагувалось Vorlon
в Нед 04 жов, 2020 09:47, всього редагувалось 1 раз.
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Vorlon
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Додано: Нед 04 жов, 2020 09:47
Я не совсем улавливаю суть в этом ответе.
Грейс де факто и де юре у этой карты по бумагам отличается. Пока вы только давали "направления".
Vorlon написав: Menwyy написав:
Кто-то встречал уже инфо об акции Весняна? Продлили или таки честный свинячий грейс теперь 1 месяц?
По сообщениям форума он всегда был 2 месяца. Зачем разгонять чушь - большой вопрос.
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Menwyy
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Додано: Нед 04 жов, 2020 09:50
Menwyy написав:
Говорят, что для того, чтобы не платить в рд 0,5% от трат надо карту в 0 выводить перед каждой рд. Что автоматом делает для меня грейс в 30 дней (условно)
Даже если эти 0,5% и нужно будет платить, то это, насколько я понимаю, не плата за обслуживание кредитной задолженности, а минимальный платеж, который в полном объеме войдет в погашение кредитной задолженности.
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ingtrans
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Додано: Нед 04 жов, 2020 09:54
Я верно вас понимаю, что, на примере:
рд 1го числа
1.09 я делаю трату на 100 грн
1.10 с меня ничего не списывают в случае отключенных страховок
До 1.11 по счету должны пройти +100 грн?
И что отменяла акция Весняна?
ingtrans написав: Menwyy написав:
Говорят, что для того, чтобы не платить в рд 0,5% от трат надо карту в 0 выводить перед каждой рд. Что автоматом делает для меня грейс в 30 дней (условно)
Даже если эти 0,5% и нужно будет платить, то это, насколько я понимаю, не плата за обслуживание кредитной задолженности, а минимальный платеж, который в полном объеме войдет в погашение кредитной задолженности.
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Menwyy
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Додано: Нед 04 жов, 2020 10:06
Menwyy написав:
рд 1го числа
1.09 я делаю трату на 100 грн
1.10 с меня ничего не списывают в случае отключенных страховок
До 1.11 по счету должны пройти +100 грн?
Ну да, по крайней мере до Весняной по отзывам так было.
Menwyy написав:
И что отменяла акция Весняна?
Ну так «Платіж за основним боргом» и «Плату за обслуговування кредитної заборгованості» (если есть по тарифам карты, по КОКО нет).
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- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
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