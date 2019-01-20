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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4347434843494350>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 462
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
64
Всього голосів : 462
Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 07:29

  ignorabimus написав:Подскажите, а студентам Коко-кредитку дадут?

Моей ни дебетку, ни кредитку не дали. Сказали после 18 лет. Хотя в привате дали.
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 07:59

  Vorlon написав:
  Menwyy написав:Вы видимо читаете через слово.

Под свинячим грейсом я подразумеваю полностью бесплатный грейс (не считая 0,01%), а не с доп оплатами в рд посреди лп.

А вы видимо не выспались! И с логикой беда... Я читаю эту ветку без перерыва уже несколько лет. Все ответы тут есть (от владельцев карт) - с момента выхода карты и до начала весенней акции.

Ну так если читаете несколько лет, то почему бы не ответить без стёба?
allaliu
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 08:50

Re: Форвард Банк Forward Bank

К сожалению, основной вопрос прошел мимо. На ответы горячки полагаться опасно, а практики в ветку или не заходили или не включались в суть вопроса.
allaliu написав:
  Vorlon написав:
  Menwyy написав:Вы видимо читаете через слово.

Под свинячим грейсом я подразумеваю полностью бесплатный грейс (не считая 0,01%), а не с доп оплатами в рд посреди лп.

А вы видимо не выспались! И с логикой беда... Я читаю эту ветку без перерыва уже несколько лет. Все ответы тут есть (от владельцев карт) - с момента выхода карты и до начала весенней акции.

Ну так если читаете несколько лет, то почему бы не ответить без стёба?
Menwyy
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 08:56

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Menwyy написав:На ответы горячки полагаться опасно

А шо вона каже?
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 09:40

Re: Форвард Банк Forward Bank

Говорят, что для того, чтобы не платить в рд 0,5% от трат надо карту в 0 выводить перед каждой рд. Что автоматом делает для меня грейс в 30 дней (условно)
Квесторе_поверніться написав:
  Menwyy написав:На ответы горячки полагаться опасно

А шо вона каже?
Menwyy
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 09:42

  allaliu написав:Ну так если читаете несколько лет, то почему бы не ответить без стёба?

Ответил нормально уже несколько раз. Но никто не читает и упорно про своё. Устал бороться с ветряными мельницами...

P.S. Ещё раз: по сообщениям реальных владельцев кредитки никаких процентов не берётся в льготном периоде. И эти сообщения были до начала весенней акции. Кто хочет и не верит - идёт в поиск по теме. Я не буду больше ничего доказывать - надоело.
Востаннє редагувалось Vorlon в Нед 04 жов, 2020 09:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 09:47

Re: Форвард Банк Forward Bank

Я не совсем улавливаю суть в этом ответе.

Грейс де факто и де юре у этой карты по бумагам отличается. Пока вы только давали "направления".
Vorlon написав:
  Menwyy написав:Кто-то встречал уже инфо об акции Весняна? Продлили или таки честный свинячий грейс теперь 1 месяц?

По сообщениям форума он всегда был 2 месяца. Зачем разгонять чушь - большой вопрос.
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 09:50

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Menwyy написав:Говорят, что для того, чтобы не платить в рд 0,5% от трат надо карту в 0 выводить перед каждой рд. Что автоматом делает для меня грейс в 30 дней (условно)

Даже если эти 0,5% и нужно будет платить, то это, насколько я понимаю, не плата за обслуживание кредитной задолженности, а минимальный платеж, который в полном объеме войдет в погашение кредитной задолженности.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 09:54

Re: Форвард Банк Forward Bank

Я верно вас понимаю, что, на примере:

рд 1го числа
1.09 я делаю трату на 100 грн
1.10 с меня ничего не списывают в случае отключенных страховок
До 1.11 по счету должны пройти +100 грн?

И что отменяла акция Весняна?
ingtrans написав:
  Menwyy написав:Говорят, что для того, чтобы не платить в рд 0,5% от трат надо карту в 0 выводить перед каждой рд. Что автоматом делает для меня грейс в 30 дней (условно)

Даже если эти 0,5% и нужно будет платить, то это, насколько я понимаю, не плата за обслуживание кредитной задолженности, а минимальный платеж, который в полном объеме войдет в погашение кредитной задолженности.
Menwyy
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 10:06

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Menwyy написав:рд 1го числа
1.09 я делаю трату на 100 грн
1.10 с меня ничего не списывают в случае отключенных страховок
До 1.11 по счету должны пройти +100 грн?

Ну да, по крайней мере до Весняной по отзывам так было.

  Menwyy написав:И что отменяла акция Весняна?

Ну так «Платіж за основним боргом» и «Плату за обслуговування кредитної заборгованості» (если есть по тарифам карты, по КОКО нет).
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
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