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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4347434843494350

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 462
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
64
Всього голосів : 462
Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 10:41

  Menwyy написав:И что отменяла акция Весняна?

Сразу скажу что выскажу только свое предположение...
Если помните именно весной началась кампания по облегчению нагрузки на тех, кто не в грейсе и кому сложно платить. Там НБУ что-то рекомендовал, потом ВРУ что-то принимала. Поэтому мне кажется что акция "весняна" как раз могла быть к этому приурочена - то есть она позволяла не "жарить" "негрейсовиков". А сейчас вернули обычные условия взад. Ну а по "грейсовикам" как бы ничего и не менялось - ни тогда ни сейчас
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 11:09

Re: Форвард Банк Forward Bank

  ingtrans написав:Ну так «Платіж за основним боргом» и «Плату за обслуговування кредитної заборгованості» (если есть по тарифам карты, по КОКО нет).
Если смотреть тарифы по карте КОКО КАРТ (кредитная), то:
— плата за обслуживание кредитной задолженности — 0 %;
— плата по основному долгу — 0,5 %.

Если смотреть тарифы по карте на сайте, то пункт 17:
Платіж за Основним боргом — 0,5 % від суми Основного боргу, який наявний у клієнта на
Розрахункову дату


Вы где и какие тарифы смотрели, что не нашли?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 11:12

Re: Форвард Банк Forward Bank

  MASolomko написав:— плата за обслуживание кредитной задолженности — 0 %;

  MASolomko написав:Вы где и какие тарифы смотрели, что не нашли?

Я не писал, что не нашел, я писал, что по тарифам карты КОКО платы за обслуживание кредитной задолженности нет. И ее нет.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 11:25

Menwyy что мешает тестово зайти в кредлимит и на первом месяце все проверить, если не верите горячке и по форуму сомневаетесь :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
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