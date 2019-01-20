Форвард Банк Forward Bank
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 04 жов, 2020 10:41
Menwyy написав:
И что отменяла акция Весняна?
Сразу скажу что выскажу только свое предположение...
Если помните именно весной началась кампания по облегчению нагрузки на тех, кто не в грейсе и кому сложно платить. Там НБУ что-то рекомендовал, потом ВРУ что-то принимала. Поэтому мне кажется что акция "весняна" как раз могла быть к этому приурочена - то есть она позволяла не "жарить" "негрейсовиков". А сейчас вернули обычные условия взад. Ну а по "грейсовикам" как бы ничего и не менялось - ни тогда ни сейчас
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда -
http://lx4.me/c/FNcn1dZq 55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка -
https://clc.am/BQ6Hbg 50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
Flamingo
1
Повідомлень: 4964
З нами з: 20.03.15
Подякував: 87 раз.
Подякували: 1134 раз.
Профіль
Додано: Нед 04 жов, 2020 11:09
ingtrans написав:
Ну так «Платіж за основним боргом» и «Плату за обслуговування кредитної заборгованості» (если есть по тарифам карты, по КОКО нет).
Если смотреть тарифы по карте КОКО КАРТ (кредитная), то:
— плата за обслуживание кредитной задолженности — 0 %;
— плата по основному долгу — 0,5 %.
Если смотреть тарифы по карте на сайте, то пункт 17:
Платіж за Основним боргом — 0,5 % від суми Основного боргу, який наявний у клієнта на
Розрахункову дату
Вы где и какие тарифы смотрели, что не нашли?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
Повідомлень: 2472
З нами з: 08.03.18
Подякував: 234 раз.
Подякували: 349 раз.
Профіль
1
Додано: Нед 04 жов, 2020 11:12
MASolomko написав:
— плата за обслуживание кредитной задолженности — 0 %;
MASolomko написав:
Вы где и какие тарифы смотрели, что не нашли?
Я не писал, что не нашел, я писал, что по тарифам карты КОКО платы за обслуживание кредитной задолженности нет. И ее нет.
https://monobank.ua/r/t7ba - > monobank ( 50 грн ) кешбэк, % на остаток http://lx4.me/c/k5qqaGbY - > деб./кред. КОКО Форвард ( 40,25/80,5+80,5 грн ) кешбэк, % на остаток https://tinyurl.com/y87fcew8 - > Sportbank ( 55 грн ) кешбэк https://tinyurl.com/y9fv8o9w - > А-Банк ( 50 грн ) кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП
ingtrans
Повідомлень: 1557
З нами з: 31.07.19
Подякував: 26 раз.
Подякували: 183 раз.
Профіль
Додано: Нед 04 жов, 2020 11:25
Menwyy
что мешает тестово зайти в кредлимит и на первом месяце все проверить, если не верите горячке и по форуму сомневаетесь
Кешбечные карты! Вопросы - в личку! http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
omb
Повідомлень: 2267
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 178 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
89976
10592807
Нед 04 жов, 2020 12:10 Dikoy
7312
1648066
149
261692