Додано: Нед 04 жов, 2020 13:30

omb написав: Menwyy что мешает тестово зайти в кредлимит и на первом месяце все проверить, если не верите горячке и по форуму сомневаетесь что мешает тестово зайти в кредлимит и на первом месяце все проверить, если не верите горячке и по форуму сомневаетесь

Все можно, но не велосипед ли это, ввиду наличия людей с опытом, которые могут поделиться им? В ветке той же альфы у меня нет проблем с подсказками другим, да и мне отвечают без проблем и весьма прямо.Горячка и форум говорят разное. Горячка: каждый месяц жарим на 0,5%, форум...ну тут прямо никто не ответил, если честно, но догадываюсь, что склоняются к тому, что 0,5% не снимают, но никто еще не сказал: "на 0,5% в течении 60 дней, если вы в грейсе вы не попадете"Многие ответы про длинну ветки и некорректность моих вопросов. Хотя вопрос весьма прямой...