RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4348434943504351>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 462
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
64
Всього голосів : 462
Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 10:41

  Menwyy написав:И что отменяла акция Весняна?

Сразу скажу что выскажу только свое предположение...
Если помните именно весной началась кампания по облегчению нагрузки на тех, кто не в грейсе и кому сложно платить. Там НБУ что-то рекомендовал, потом ВРУ что-то принимала. Поэтому мне кажется что акция "весняна" как раз могла быть к этому приурочена - то есть она позволяла не "жарить" "негрейсовиков". А сейчас вернули обычные условия взад. Ну а по "грейсовикам" как бы ничего и не менялось - ни тогда ни сейчас
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 4964
З нами з: 20.03.15
Подякував: 87 раз.
Подякували: 1134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 11:09

Re: Форвард Банк Forward Bank

  ingtrans написав:Ну так «Платіж за основним боргом» и «Плату за обслуговування кредитної заборгованості» (если есть по тарифам карты, по КОКО нет).
Если смотреть тарифы по карте КОКО КАРТ (кредитная), то:
— плата за обслуживание кредитной задолженности — 0 %;
— плата по основному долгу — 0,5 %.

Если смотреть тарифы по карте на сайте, то пункт 17:
Платіж за Основним боргом — 0,5 % від суми Основного боргу, який наявний у клієнта на
Розрахункову дату


Вы где и какие тарифы смотрели, что не нашли?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2472
З нами з: 08.03.18
Подякував: 234 раз.
Подякували: 349 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 11:12

Re: Форвард Банк Forward Bank

  MASolomko написав:— плата за обслуживание кредитной задолженности — 0 %;

  MASolomko написав:Вы где и какие тарифы смотрели, что не нашли?

Я не писал, что не нашел, я писал, что по тарифам карты КОКО платы за обслуживание кредитной задолженности нет. И ее нет.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1557
З нами з: 31.07.19
Подякував: 26 раз.
Подякували: 183 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 11:25

Menwyy что мешает тестово зайти в кредлимит и на первом месяце все проверить, если не верите горячке и по форуму сомневаетесь :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2268
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 178 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 13:20

  ingtrans написав:
  Menwyy написав:Говорят, что для того, чтобы не платить в рд 0,5% от трат надо карту в 0 выводить перед каждой рд. Что автоматом делает для меня грейс в 30 дней (условно)

Даже если эти 0,5% и нужно будет платить, то это, насколько я понимаю, не плата за обслуживание кредитной задолженности, а минимальный платеж, который в полном объеме войдет в погашение кредитной задолженности.

Це комісія яка доплюсовується до заборгованості...її не було ...це правда.
З оплатою комуналя можна в кінці жовтня трішки в мінус зайти і потестити.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34618
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1736 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 13:30

Re: Форвард Банк Forward Bank

Все можно, но не велосипед ли это, ввиду наличия людей с опытом, которые могут поделиться им? В ветке той же альфы у меня нет проблем с подсказками другим, да и мне отвечают без проблем и весьма прямо.

Горячка и форум говорят разное. Горячка: каждый месяц жарим на 0,5%, форум...ну тут прямо никто не ответил, если честно, но догадываюсь, что склоняются к тому, что 0,5% не снимают, но никто еще не сказал: "на 0,5% в течении 60 дней, если вы в грейсе вы не попадете"

Многие ответы про длинну ветки и некорректность моих вопросов. Хотя вопрос весьма прямой...
omb написав:Menwyy что мешает тестово зайти в кредлимит и на первом месяце все проверить, если не верите горячке и по форуму сомневаетесь :)
Menwyy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1020
З нами з: 22.12.08
Подякував: 18 раз.
Подякували: 101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 13:36

  MASolomko написав:
  ingtrans написав:Ну так «Платіж за основним боргом» и «Плату за обслуговування кредитної заборгованості» (если есть по тарифам карты, по КОКО нет).

Вы где и какие тарифы смотрели, что не нашли? Если смотреть тарифы по карте КоКо на сайте, то пункт 17:
Платіж за Основним боргом — 0,5 % від суми Основного боргу, який наявний у клієнта на Розрахункову дату

  ingtrans написав:Я не писал, что не нашел, я писал, что по тарифам карты КОКО платы за обслуживание кредитной задолженности нет. И ее нет.

Интернет все помнит, что вы писали... без ограничений :)
Востаннє редагувалось Slx в Нед 04 жов, 2020 13:37, всього редагувалось 2 разів.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Slx
 
Повідомлень: 747
З нами з: 23.07.18
Подякував: 234 раз.
Подякували: 92 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 13:36

  Menwyy написав:Все можно, но не велосипед ли это, ввиду наличия людей с опытом, которые могут поделиться им? В ветке той же альфы у меня нет проблем с подсказками другим, да и мне отвечают без проблем и весьма прямо.

Горячка и форум говорят разное. Горячка: каждый месяц жарим на 0,5%, форум...ну тут прямо никто не ответил, если честно, но догадываюсь, что склоняются к тому, что 0,5% не снимают, но никто еще не сказал: "на 0,5% в течении 60 дней, если вы в грейсе вы не попадете"

Многие ответы про длинну ветки и некорректность моих вопросов. Хотя вопрос весьма прямой...
omb написав:Menwyy что мешает тестово зайти в кредлимит и на первом месяце все проверить, если не верите горячке и по форуму сомневаетесь :)

Офіційна позиція офПреда має розставити всі крапки...але вона рідкий птах тут.
Може це питання і проігнорити.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34618
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1736 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 13:40

  Menwyy написав:но никто еще не сказал: "на 0,5% в течении 60 дней, если вы в грейсе вы не попадете"

Какой же упорный, ну просто мрак!

viewtopic.php?p=4841599#p4841599

  Квесторе_поверніться написав:Офіційна позиція офПреда має розставити всі крапки...але вона рідкий птах тут.

Вы то сообщение (которое я привёл выше) точно читали. Зачем разгоняете чушь?
Востаннє редагувалось Vorlon в Нед 04 жов, 2020 13:41, всього редагувалось 2 разів.
Vorlon
 
Повідомлень: 9157
З нами з: 14.06.13
Подякував: 443 раз.
Подякували: 974 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 13:40

Квесторе_поверніться а чем офпред отличается от горячки
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2268
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 178 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4348434943504351>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: SHURICK76, Vorlon, Квесторе_поверніться і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 8996, 8997, 8998
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 18:32
89976 10593056
Переглянути останнє повідомлення
Нед 04 жов, 2020 12:10
Dikoy
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 730, 731, 732
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 14:30
7312 1648165
Переглянути останнє повідомлення
Нед 04 жов, 2020 12:07
Shaman
Банк Восток 1 ... 13, 14, 15
IMPRINTER » Нед 20 січ, 2019 22:26
149 261721
Переглянути останнє повідомлення
Нед 04 жов, 2020 11:15
Квесторе_поверніться

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.