Сразу скажу что выскажу только свое предположение... Если помните именно весной началась кампания по облегчению нагрузки на тех, кто не в грейсе и кому сложно платить. Там НБУ что-то рекомендовал, потом ВРУ что-то принимала. Поэтому мне кажется что акция "весняна" как раз могла быть к этому приурочена - то есть она позволяла не "жарить" "негрейсовиков". А сейчас вернули обычные условия взад. Ну а по "грейсовикам" как бы ничего и не менялось - ни тогда ни сейчас
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55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
Menwyy написав:Говорят, что для того, чтобы не платить в рд 0,5% от трат надо карту в 0 выводить перед каждой рд. Что автоматом делает для меня грейс в 30 дней (условно)
Даже если эти 0,5% и нужно будет платить, то это, насколько я понимаю, не плата за обслуживание кредитной задолженности, а минимальный платеж, который в полном объеме войдет в погашение кредитной задолженности.
Це комісія яка доплюсовується до заборгованості...її не було ...це правда. З оплатою комуналя можна в кінці жовтня трішки в мінус зайти і потестити.
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Все можно, но не велосипед ли это, ввиду наличия людей с опытом, которые могут поделиться им? В ветке той же альфы у меня нет проблем с подсказками другим, да и мне отвечают без проблем и весьма прямо.
Горячка и форум говорят разное. Горячка: каждый месяц жарим на 0,5%, форум...ну тут прямо никто не ответил, если честно, но догадываюсь, что склоняются к тому, что 0,5% не снимают, но никто еще не сказал: "на 0,5% в течении 60 дней, если вы в грейсе вы не попадете"
Многие ответы про длинну ветки и некорректность моих вопросов. Хотя вопрос весьма прямой...
omb написав:Menwyy что мешает тестово зайти в кредлимит и на первом месяце все проверить, если не верите горячке и по форуму сомневаетесь
Menwyy написав:Все можно, но не велосипед ли это, ввиду наличия людей с опытом, которые могут поделиться им? В ветке той же альфы у меня нет проблем с подсказками другим, да и мне отвечают без проблем и весьма прямо.
Горячка и форум говорят разное. Горячка: каждый месяц жарим на 0,5%, форум...ну тут прямо никто не ответил, если честно, но догадываюсь, что склоняются к тому, что 0,5% не снимают, но никто еще не сказал: "на 0,5% в течении 60 дней, если вы в грейсе вы не попадете"
Многие ответы про длинну ветки и некорректность моих вопросов. Хотя вопрос весьма прямой...
omb написав:Menwyy что мешает тестово зайти в кредлимит и на первом месяце все проверить, если не верите горячке и по форуму сомневаетесь
Офіційна позиція офПреда має розставити всі крапки...але вона рідкий птах тут. Може це питання і проігнорити.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.