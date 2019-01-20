Досвідом...це офіційна позиція банки.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 04 жов, 2020 13:42
Досвідом...це офіційна позиція банки.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 04 жов, 2020 13:45
Re: Форвард Банк Forward Bank
Вот за ссылку на пост стрингера спасибо. Первое действительно полезное в мой адрес за сегодня.
Додано: Нед 04 жов, 2020 13:46
Re: Форвард Банк Forward Bank
Повідомлення за січень року 2020...все тече все змінюється...жовтень року 2020 прийшов.
Висловив тільки припущення яке тепла лінія банки підтвердила.
Теплій не вірю.
А офПред....мовчить.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 04 жов, 2020 13:48
Квесторе_поверніться
Тарифы по карте не менялись (кроме % на остаток) - надо исходить из этого. А то если очень будете настаивать - банк может вам пойти на встречу и начать насчитывать эти 0,5%
Додано: Нед 04 жов, 2020 13:50
Vorlon, а шо з теплою лінією робити?
Дезінформують?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 04 жов, 2020 13:51
Квесторе_поверніться
Игнорировать. И я не понимаю - зачем туда звонить по этому вопросу?
Додано: Нед 04 жов, 2020 13:54
Ок.
Платити комуналь в кінці жовтня і гасити кредитку в 0...тоді і кишмиш капне і коміса в любому випадку не буде.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 04 жов, 2020 14:28
Помнит, только иногда читают только так, как хотят прочитать, не вникая в контекст. Скобки относятся только в второму, а по первому вопросов нет - 0,5%, я же сам на одно сообщение выше того об этих 0,5% писал.
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