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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4348434943504351

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 462
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
64
Всього голосів : 462
Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 13:42

  omb написав:Квесторе_поверніться а чем офпред отличается от горячки

Досвідом...це офіційна позиція банки.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 13:45

Re: Форвард Банк Forward Bank

Вот за ссылку на пост стрингера спасибо. Первое действительно полезное в мой адрес за сегодня.
Vorlon написав:
  Menwyy написав:но никто еще не сказал: "на 0,5% в течении 60 дней, если вы в грейсе вы не попадете"

Какой же упорный, ну просто мрак!

viewtopic.php?p=4841599#p4841599

  Квесторе_поверніться написав:Офіційна позиція офПреда має розставити всі крапки...але вона рідкий птах тут.

Вы то сообщение (которое я привёл выше) точно читали. Зачем разгоняете чушь?
Menwyy
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 13:46

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Vorlon написав:Вы то сообщение (которое я привёл выше) точно читали. Зачем разгоняете чушь?

Повідомлення за січень року 2020...все тече все змінюється...жовтень року 2020 прийшов.
Висловив тільки припущення яке тепла лінія банки підтвердила.
Теплій не вірю.
А офПред....мовчить. :(
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 13:48

Квесторе_поверніться
Тарифы по карте не менялись (кроме % на остаток) - надо исходить из этого. А то если очень будете настаивать - банк может вам пойти на встречу и начать насчитывать эти 0,5% :twisted:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 13:50

Vorlon, а шо з теплою лінією робити?
Дезінформують?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 13:51

Квесторе_поверніться
Игнорировать. И я не понимаю - зачем туда звонить по этому вопросу?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 13:54

  Vorlon написав:Квесторе_поверніться
Игнорировать. И я не понимаю - зачем туда звонить по этому вопросу?

Ок.
Платити комуналь в кінці жовтня і гасити кредитку в 0...тоді і кишмиш капне і коміса в любому випадку не буде.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 14:28

  Slx написав:
  MASolomko написав:
  ingtrans написав:Ну так «Платіж за основним боргом» и «Плату за обслуговування кредитної заборгованості» (если есть по тарифам карты, по КОКО нет).

Вы где и какие тарифы смотрели, что не нашли? Если смотреть тарифы по карте КоКо на сайте, то пункт 17:
Платіж за Основним боргом — 0,5 % від суми Основного боргу, який наявний у клієнта на Розрахункову дату

  ingtrans написав:Я не писал, что не нашел, я писал, что по тарифам карты КОКО платы за обслуживание кредитной задолженности нет. И ее нет.

Интернет все помнит, что вы писали... без ограничений :)

Помнит, только иногда читают только так, как хотят прочитать, не вникая в контекст. Скобки относятся только в второму, а по первому вопросов нет - 0,5%, я же сам на одно сообщение выше того об этих 0,5% писал.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
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