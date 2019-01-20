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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 04 жов, 2020 13:42
omb написав:Квесторе_поверніться
а чем офпред отличается от горячки
Досвідом...це офіційна позиція банки.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Нед 04 жов, 2020 13:45
Вот за ссылку на пост стрингера спасибо. Первое действительно полезное в мой адрес за сегодня.
Vorlon написав: Menwyy написав:
но никто еще не сказал: "на 0,5% в течении 60 дней, если вы в грейсе вы не попадете"
Какой же упорный, ну просто мрак!viewtopic.php?p=4841599#p4841599
Квесторе_поверніться написав:
Офіційна позиція офПреда має розставити всі крапки...але вона рідкий птах тут.
Вы то сообщение (которое я привёл выше) точно читали. Зачем разгоняете чушь?
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Додано: Нед 04 жов, 2020 13:46
Vorlon написав:
Вы то сообщение (которое я привёл выше) точно читали. Зачем разгоняете чушь?
Повідомлення за січень року 2020...все тече все змінюється...жовтень року 2020 прийшов.
Висловив тільки припущення яке тепла лінія банки підтвердила.
Теплій не вірю.
А офПред....мовчить.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Нед 04 жов, 2020 13:48
Квесторе_поверніться
Тарифы по карте не менялись (кроме % на остаток) - надо исходить из этого. А то если очень будете настаивать - банк может вам пойти на встречу и начать насчитывать эти 0,5%
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Vorlon
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Додано: Нед 04 жов, 2020 13:50
Vorlon, а шо з теплою лінією робити?
Дезінформують?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Нед 04 жов, 2020 13:51
Квесторе_поверніться
Игнорировать. И я не понимаю - зачем туда звонить по этому вопросу?
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Vorlon
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Додано: Нед 04 жов, 2020 13:54
Vorlon написав:Квесторе_поверніться
Игнорировать. И я не понимаю - зачем туда звонить по этому вопросу?
Ок.
Платити комуналь в кінці жовтня і гасити кредитку в 0...тоді і кишмиш капне і коміса в любому випадку не буде.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Нед 04 жов, 2020 14:28
Slx написав: MASolomko написав: ingtrans написав:
Ну так «Платіж за основним боргом» и «Плату за обслуговування кредитної заборгованості» (если есть по тарифам карты, по КОКО нет)
.
Вы где и какие тарифы смотрели, что не нашли? Если смотреть тарифы по карте КоКо на сайте, то пункт 17:
Платіж за Основним боргом — 0,5 % від суми Основного боргу, який наявний у клієнта на Розрахункову дату
ingtrans написав:
Я не писал, что не нашел, я писал, что по тарифам карты КОКО платы за обслуживание кредитной задолженности нет. И ее нет.
Интернет все помнит, что вы писали... без ограничений
Помнит, только иногда читают только так, как хотят прочитать, не вникая в контекст. Скобки относятся только в второму, а по первому вопросов нет - 0,5%, я же сам на одно сообщение выше того об этих 0,5% писал.
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Додано: Нед 04 жов, 2020 15:21
Квесторе_поверніться написав: omb написав:Квесторе_поверніться
а чем офпред отличается от горячки
Досвідом...це офіційна позиція банки.
там небось, кто-то с той горячки и сидит, може чуть поопытней
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
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Додано: Нед 04 жов, 2020 16:37
Так есть же выписка на мыле.
Там все четко написано
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