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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4349435043514352

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 462
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
64
Всього голосів : 462
Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 17:07

  guntherhouse777 написав:Так есть же выписка на мыле.
Там все четко написано

В кого розрахункова дата в перших числах жовтня і мінус на карті може глянути...і сказати тут.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 18:22

  Квесторе_поверніться написав:
  guntherhouse777 написав:Так есть же выписка на мыле.
Там все четко написано

В кого розрахункова дата в перших числах жовтня і мінус на карті може глянути...і сказати тут.

У меня КоКо, РД 2го, лимит 10К, уже 3 раз гашу 30..1го все, шо написано в выписке на прошлое 2е.
Там все чОтко, согласно моим тратам, +1 коп иногда вылазит, когда под 10К таки трачу
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 19:51

Re: Форвард Банк Forward Bank

  clientage написав:У меня КоКо, РД 2го, лимит 10К, уже 3 раз гашу 30..1го все, шо написано в выписке на прошлое 2е.
Там все чОтко, согласно моим тратам, +1 коп иногда вылазит, когда под 10К таки трачу

На 2 жовтня в виписці нічого не дописали? Типу Платіж за Основним боргом?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34637
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1737 раз.
 
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  #<1 ... 4349435043514352
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