В кого розрахункова дата в перших числах жовтня і мінус на карті може глянути...і сказати тут.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 04 жов, 2020 17:07
В кого розрахункова дата в перших числах жовтня і мінус на карті може глянути...і сказати тут.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 04 жов, 2020 18:22
У меня КоКо, РД 2го, лимит 10К, уже 3 раз гашу 30..1го все, шо написано в выписке на прошлое 2е.
Там все чОтко, согласно моим тратам, +1 коп иногда вылазит, когда под 10К таки трачу
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 04 жов, 2020 19:51
Re: Форвард Банк Forward Bank
На 2 жовтня в виписці нічого не дописали? Типу Платіж за Основним боргом?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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