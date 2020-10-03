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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4349435043514352

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 462
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
64
Всього голосів : 462
Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 17:07

  guntherhouse777 написав:Так есть же выписка на мыле.
Там все четко написано

В кого розрахункова дата в перших числах жовтня і мінус на карті може глянути...і сказати тут.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 18:22

  Квесторе_поверніться написав:
  guntherhouse777 написав:Так есть же выписка на мыле.
Там все четко написано

В кого розрахункова дата в перших числах жовтня і мінус на карті може глянути...і сказати тут.

У меня КоКо, РД 2го, лимит 10К, уже 3 раз гашу 30..1го все, шо написано в выписке на прошлое 2е.
Там все чОтко, согласно моим тратам, +1 коп иногда вылазит, когда под 10К таки трачу
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 19:51

Re: Форвард Банк Forward Bank

  clientage написав:У меня КоКо, РД 2го, лимит 10К, уже 3 раз гашу 30..1го все, шо написано в выписке на прошлое 2е.
Там все чОтко, согласно моим тратам, +1 коп иногда вылазит, когда под 10К таки трачу

На 2 жовтня в виписці нічого не дописали? Типу Платіж за Основним боргом?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 20:40

Квесторе_поверніться там же все Чотко написано :mrgreen:
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 20:45

  Квесторе_поверніться написав:
  clientage написав:У меня КоКо, РД 2го, лимит 10К, уже 3 раз гашу 30..1го все, шо написано в выписке на прошлое 2е.
Там все чОтко, согласно моим тратам, +1 коп иногда вылазит, когда под 10К таки трачу

На 2 жовтня в виписці нічого не дописали? Типу Платіж за Основним боргом?

Ну завтра жду выписку
Посмотрю чо там накалякали
В сент. никак не шкодили
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 21:21

Если в рабочий день потянуть Форвардом с Конкорда, проводка будет в этот же день? Сколько за раз можно тянуть?
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  • +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
  • +50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
  • +50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
  • +100 грн «всеМОЖУ»/«всеКАРТА» | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs
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З 04.11 по Коко дебет %% на залишок стануть 8,5%
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
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  • Easypay https://bit.ly/2WVX8JH 25 грн + 3% кешбек
miltador
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