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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 жов, 2020 07:27
Re: Форвард Банк Forward Bank
Загадочная банка. Карта заказывалась 31 числа,через интернет (по рефке).Получена в отделении 3-го числа. В приложении отображается дата договора 31-е. В Телеграмме, бот, просит погасить задолженность до 2.11. Чему верить?
Додано: Пон 05 жов, 2020 07:42
Re: Форвард Банк Forward Bank
allaliu, у поддержки подключили услуги получения выписки после РД на e-mail? Там информация указана чётко.
ps Она формируется только в РД и через пару дней отправляют клиенту на почту.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Пон 05 жов, 2020 08:11
А что мешает заплатить 0,5%, я думаю они пойдут в счёт погашения долга.
Додано: Пон 05 жов, 2020 08:20
Всё логично: 31-го выходной, РД переносится на рабочий день 2-го. Гораздо более странно, что вам видимо было всё равно, какая у вас будет РД...
Додано: Пон 05 жов, 2020 08:47
Та не надо превращать ту РД в фетиш. Не раскрою большого секрета если скажу, что для большинства клиентов какая она - действительно все равно. Если кто-то нашел себе какие-то свои личные удобства в конкретной дате это ж не значит что у всех должно быть так. Есть такие, что вообще не в грейсе, а платят только ОМП+% как появятся деньги сразу после РД, а иные - потратил кредитные и тут же загасился - таким РД вообще по барабану. Разные все мы - олени, свиньи и прочий скотный двор. Так что тут как говорили латиняне - Suum cuique
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
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