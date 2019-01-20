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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4350435143524353

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 462
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
64
Всього голосів : 462
Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 07:27

Re: Форвард Банк Forward Bank

Загадочная банка. Карта заказывалась 31 числа,через интернет (по рефке).Получена в отделении 3-го числа. В приложении отображается дата договора 31-е. В Телеграмме, бот, просит погасить задолженность до 2.11. Чему верить?
allaliu
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 07:42

Re: Форвард Банк Forward Bank

allaliu, у поддержки подключили услуги получения выписки после РД на e-mail? Там информация указана чётко.

ps Она формируется только в РД и через пару дней отправляют клиенту на почту.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлень: 2475
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 08:11

  Menwyy написав:Говорят, что для того, чтобы не платить в рд 0,5% от трат надо карту в 0 выводить перед каждой рд. Что автоматом делает для меня грейс в 30 дней (условно)
Квесторе_поверніться написав:
  Menwyy написав:На ответы горячки полагаться опасно

А шо вона каже?

А что мешает заплатить 0,5%, я думаю они пойдут в счёт погашения долга.
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 08:20

  allaliu написав:Загадочная банка. Карта заказывалась 31 числа,через интернет (по рефке).Получена в отделении 3-го числа. В приложении отображается дата договора 31-е. В Телеграмме, бот, просит погасить задолженность до 2.11. Чему верить?

Всё логично: 31-го выходной, РД переносится на рабочий день 2-го. Гораздо более странно, что вам видимо было всё равно, какая у вас будет РД...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 08:47

  Vorlon написав:Гораздо более странно, что вам видимо было всё равно, какая у вас будет РД...
Та не надо превращать ту РД в фетиш. Не раскрою большого секрета если скажу, что для большинства клиентов какая она - действительно все равно. Если кто-то нашел себе какие-то свои личные удобства в конкретной дате это ж не значит что у всех должно быть так. Есть такие, что вообще не в грейсе, а платят только ОМП+% как появятся деньги сразу после РД, а иные - потратил кредитные и тут же загасился - таким РД вообще по барабану. Разные все мы - олени, свиньи и прочий скотный двор. Так что тут как говорили латиняне - Suum cuique
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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