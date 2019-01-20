RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4351435243534354>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 462
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
64
Всього голосів : 462
Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 07:27

Re: Форвард Банк Forward Bank

Загадочная банка. Карта заказывалась 31 числа,через интернет (по рефке).Получена в отделении 3-го числа. В приложении отображается дата договора 31-е. В Телеграмме, бот, просит погасить задолженность до 2.11. Чему верить?
allaliu
 
Повідомлень: 220
З нами з: 04.04.17
Подякував: 88 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 07:42

Re: Форвард Банк Forward Bank

allaliu, у поддержки подключили услуги получения выписки после РД на e-mail? Там информация указана чётко.

ps Она формируется только в РД и через пару дней отправляют клиенту на почту.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2480
З нами з: 08.03.18
Подякував: 234 раз.
Подякували: 349 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 08:11

  Menwyy написав:Говорят, что для того, чтобы не платить в рд 0,5% от трат надо карту в 0 выводить перед каждой рд. Что автоматом делает для меня грейс в 30 дней (условно)
Квесторе_поверніться написав:
  Menwyy написав:На ответы горячки полагаться опасно

А шо вона каже?

А что мешает заплатить 0,5%, я думаю они пойдут в счёт погашения долга.
andreyiskra
 
Повідомлень: 997
З нами з: 28.01.15
Подякував: 7 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 08:20

  allaliu написав:Загадочная банка. Карта заказывалась 31 числа,через интернет (по рефке).Получена в отделении 3-го числа. В приложении отображается дата договора 31-е. В Телеграмме, бот, просит погасить задолженность до 2.11. Чему верить?

Всё логично: 31-го выходной, РД переносится на рабочий день 2-го. Гораздо более странно, что вам видимо было всё равно, какая у вас будет РД...
Vorlon
 
Повідомлень: 9162
З нами з: 14.06.13
Подякував: 443 раз.
Подякували: 975 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 08:47

  Vorlon написав:Гораздо более странно, что вам видимо было всё равно, какая у вас будет РД...
Та не надо превращать ту РД в фетиш. Не раскрою большого секрета если скажу, что для большинства клиентов какая она - действительно все равно. Если кто-то нашел себе какие-то свои личные удобства в конкретной дате это ж не значит что у всех должно быть так. Есть такие, что вообще не в грейсе, а платят только ОМП+% как появятся деньги сразу после РД, а иные - потратил кредитные и тут же загасился - таким РД вообще по барабану. Разные все мы - олени, свиньи и прочий скотный двор. Так что тут как говорили латиняне - Suum cuique
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 4966
З нами з: 20.03.15
Подякував: 87 раз.
Подякували: 1135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 09:23

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Vorlon написав:Гораздо более странно, что вам видимо было всё равно, какая у вас будет РД...

Мне тоже по большому счету всё равно, какая дата РД (получилась 4). Мне вот неудобно выбираться в банк в определенный день (пусть и одноразово), поэтому оформил тогда, когда было время выбраться.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1567
З нами з: 31.07.19
Подякував: 26 раз.
Подякували: 184 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 09:33

MASolomko
Побольше таких просьб и глядишь наконец к приложухе прикрутят.
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
  • -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
ukrprom2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1947
З нами з: 09.03.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 10:18

  Flamingo написав:Та не надо превращать ту РД в фетиш. Не раскрою большого секрета если скажу, что для большинства клиентов какая она - действительно все равно

А есть ещё и такие, которым не всё равно. Но совсем иначе.
Которые хотят, чтоб все РД были максимально размазаны по месяцу.
Чтобы не приходилось гонять сотни к в один день.
Каждому своё
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4796
З нами з: 27.12.17
Подякував: 101 раз.
Подякували: 423 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 12:41

По всіх картах Фарс забирає півпрОцента
https://www.forward-bank.com/cards/abou ... _taruf.pdf
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34647
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1738 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 12:44

  Квесторе_поверніться написав:По всіх картах Фарс забирає півпрОцента
https://www.forward-bank.com/cards/abou ... _taruf.pdf

Ну не по всем, и Вы, наверное, предыдущую страницу не смотрели ;)
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1567
З нами з: 31.07.19
Подякував: 26 раз.
Подякували: 184 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4351435243534354>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ingtrans, J, melkh, sauvignon і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 8998, 8999, 9000
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 18:32
89995 10596337
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 жов, 2020 12:48
Квесторе_поверніться
Юнекс Банк 1 ... 229, 230, 231
Valeryi » Сер 07 тра, 2008 04:51
2307 64322
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 жов, 2020 11:48
ingtrans
Банк Восток 1 ... 14, 15, 16
IMPRINTER » Нед 20 січ, 2019 22:26
155 262093
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 жов, 2020 11:42
clientage

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.