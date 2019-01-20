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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 жов, 2020 07:27
Загадочная банка. Карта заказывалась 31 числа,через интернет (по рефке).Получена в отделении 3-го числа. В приложении отображается дата договора 31-е. В Телеграмме, бот, просит погасить задолженность до 2.11. Чему верить?
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allaliu
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Додано: Пон 05 жов, 2020 07:42
allaliu, у поддержки подключили услуги получения выписки после РД на e-mail? Там информация указана чётко.
ps Она формируется только в РД и через пару дней отправляют клиенту на почту.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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MASolomko
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Додано: Пон 05 жов, 2020 08:11
Menwyy написав:
Говорят, что для того, чтобы не платить в рд 0,5% от трат надо карту в 0 выводить перед каждой рд. Что автоматом делает для меня грейс в 30 дней (условно)
Квесторе_поверніться написав: Menwyy написав:
На ответы горячки полагаться опасно
А шо вона каже?
А что мешает заплатить 0,5%, я думаю они пойдут в счёт погашения долга.
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andreyiskra
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Додано: Пон 05 жов, 2020 08:20
allaliu написав:
Загадочная банка. Карта заказывалась 31 числа,через интернет (по рефке).Получена в отделении 3-го числа. В приложении отображается дата договора 31-е. В Телеграмме, бот, просит погасить задолженность до 2.11. Чему верить?
Всё логично: 31-го выходной, РД переносится на рабочий день 2-го. Гораздо более странно, что вам видимо было всё равно, какая у вас будет РД...
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Vorlon
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Додано: Пон 05 жов, 2020 08:47
Vorlon написав:
Гораздо более странно, что вам видимо было всё равно, какая у вас будет РД...
Та не надо превращать ту РД в фетиш. Не раскрою большого секрета если скажу, что для большинства клиентов какая она - действительно все равно. Если кто-то нашел себе какие-то свои личные удобства в конкретной дате это ж не значит что у всех должно быть так. Есть такие, что вообще не в грейсе, а платят только ОМП+% как появятся деньги сразу после РД, а иные - потратил кредитные и тут же загасился - таким РД вообще по барабану. Разные все мы - олени, свиньи и прочий скотный двор. Так что тут как говорили латиняне - Suum cuique
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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Додано: Пон 05 жов, 2020 09:23
Vorlon написав:
Гораздо более странно, что вам видимо было всё равно, какая у вас будет РД...
Мне тоже по большому счету всё равно, какая дата РД (получилась 4). Мне вот неудобно выбираться в банк в определенный день (пусть и одноразово), поэтому оформил тогда, когда было время выбраться.
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ingtrans
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Додано: Пон 05 жов, 2020 09:33
MASolomko
Побольше таких просьб и глядишь наконец к приложухе прикрутят.
- Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
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Додано: Пон 05 жов, 2020 10:18
Flamingo написав:
Та не надо превращать ту РД в фетиш. Не раскрою большого секрета если скажу, что для большинства клиентов какая она - действительно все равно
А есть ещё и такие, которым не всё равно. Но совсем иначе.
Которые хотят, чтоб все РД были максимально размазаны по месяцу.
Чтобы не приходилось гонять сотни к в один день.
Каждому своё
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Додано: Пон 05 жов, 2020 12:41
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Квесторе_поверніться
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Додано: Пон 05 жов, 2020 12:44
Ну не по всем, и Вы, наверное, предыдущую страницу не смотрели
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ingtrans
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