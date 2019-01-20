Ну не по всем, и Вы, наверное, предыдущую страницу не смотрели
Вроді по всіх і ще й по Ощадному.
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Не знайшов. По кредитці ше раніше буде прОцент вниз.
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MASolomko написав:allaliu, у поддержки подключили услуги получения выписки после РД на e-mail? Там информация указана чётко.
ps Она формируется только в РД и через пару дней отправляют клиенту на почту.
Подключила,только выписка после РД так и не пришла. Диктовать свой емейл по телефону оператору, мда...Идиотизм. Может они кому-то другому эту выписку шлют. Написала им в поддержку письмо, пусть разбираются.