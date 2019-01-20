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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4351435243534354

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 462
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
64
Всього голосів : 462
Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 12:51

  ingtrans написав:
  Квесторе_поверніться написав:По всіх картах Фарс забирає півпрОцента
https://www.forward-bank.com/cards/abou ... _taruf.pdf

Ну не по всем, и Вы, наверное, предыдущую страницу не смотрели ;)

Вроді по всіх і ще й по Ощадному. :(
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлень: 34647
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1738 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 12:54

  Квесторе_поверніться написав:
  ingtrans написав:
  Квесторе_поверніться написав:По всіх картах Фарс забирає півпрОцента
https://www.forward-bank.com/cards/abou ... _taruf.pdf

Ну не по всем, и Вы, наверное, предыдущую страницу не смотрели ;)

Вроді по всіх і ще й по Ощадному. :(

А кредитка КОКО там есть?
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Подякував: 26 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 12:59

Re: Форвард Банк Forward Bank

  ingtrans написав:А кредитка КОКО там есть?

Не знайшов. По кредитці ше раніше буде прОцент вниз.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34647
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1738 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 13:00

  MASolomko написав:allaliu, у поддержки подключили услуги получения выписки после РД на e-mail? Там информация указана чётко.

ps Она формируется только в РД и через пару дней отправляют клиенту на почту.

Подключила,только выписка после РД так и не пришла. Диктовать свой емейл по телефону оператору, мда...Идиотизм. Может они кому-то другому эту выписку шлют. Написала им в поддержку письмо, пусть разбираются.
allaliu
 
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