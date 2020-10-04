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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 жов, 2020 12:51
ingtrans написав:
Ну не по всем, и Вы, наверное, предыдущую страницу не смотрели
Вроді по всіх і ще й по Ощадному.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Пон 05 жов, 2020 12:54
А кредитка КОКО там есть?
- https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
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ingtrans
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Додано: Пон 05 жов, 2020 12:59
ingtrans написав:
А кредитка КОКО там есть?
Не знайшов. По кредитці ше раніше буде прОцент вниз.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Пон 05 жов, 2020 13:00
MASolomko написав:
allaliu, у поддержки подключили услуги получения выписки после РД на e-mail? Там информация указана чётко.
ps Она формируется только в РД и через пару дней отправляют клиенту на почту.
Подключила,только выписка после РД так и не пришла. Диктовать свой емейл по телефону оператору, мда...Идиотизм. Может они кому-то другому эту выписку шлют. Написала им в поддержку письмо, пусть разбираются.
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Додано: Пон 05 жов, 2020 14:10
ingtrans написав:
А кредитка КОКО там есть?
кредитка понижается с 17 октября
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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omb
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Додано: Пон 05 жов, 2020 14:14
omb написав: ingtrans написав:
А кредитка КОКО там есть?
кредитка понижается с 17 октября
Это уже давно известно, но в списке на этой очередное понижение ставок ее нет. Поэтому не по всем картам с 4.11 ставки вниз.
- https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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ingtrans
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Додано: Пон 05 жов, 2020 14:56
ingtrans ну так зачем задавать глупые вопросы?
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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omb
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