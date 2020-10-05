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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 жов, 2020 13:49
С Форвардом всё хорошо? Пытаюсь потянуть с Моно, пишет: "Ошибка. Данные не найдены.".
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