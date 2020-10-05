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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 жов, 2020 13:49
С Форвардом всё хорошо? Пытаюсь потянуть с Моно, пишет: "Ошибка. Данные не найдены.".
Отримай бонус за оформлення картки:
Додано: Вів 06 жов, 2020 14:05
В Фарсі привязані картки поламались.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 06 жов, 2020 14:17
Зато заработала кнопка "Добавить карту". Только что успешно добавил Конкорд, правда почему-то висит значек ПУМБ, а не Конкорд)
Отримай бонус за оформлення картки:
Додано: Вів 06 жов, 2020 14:27
В мене на О.Картку від Ідея банку теж Форвард каже що то банк Аваль ))
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
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