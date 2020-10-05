Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 жов, 2020 13:49
С Форвардом всё хорошо? Пытаюсь потянуть с Моно, пишет: "Ошибка. Данные не найдены.".
Отримай бонус за оформлення картки: - +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank lx4.me/c/vpS6teus - +50 грн monobank | Universal Bank monobank.ua/r/zycvLb - +50 грн Зелена | А-Банк a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0 - +100 грн «всеМОЖУ»/«всеКАРТА» | ПУМБ v.pumb.ua/bcozbs
Striker
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Додано: Вів 06 жов, 2020 14:05
Striker написав:
С Форвардом всё хорошо? Пытаюсь потянуть с Моно, пишет: "Ошибка. Данные не найдены.".
В Фарсі привязані картки поламались.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB за 200 грн КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і за 50 КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 06 жов, 2020 14:27
Striker написав:
правда почему-то висит значек ПУМБ, а не Конкорд)
В мене на О.Картку від Ідея банку теж Форвард каже що то банк Аваль ))
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ ( 50/ 100 грн дебетова\ кредитна) sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн LetyShops https://letyshops.com/ua-uk/winwin?ww=290581 50 грн Easypay https://bit.ly/2WVX8JH 25 грн + 3% кешбек
miltador
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Додано: Вів 06 жов, 2020 16:05
НБУ назвал самые убыточные банки на 1 сентября
https://minfin.com.ua/2020/10/06/53593612/
бульбик
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Додано: Вів 06 жов, 2020 16:20
Вроде месяц назад у них был больше убыток, или я ошибаюсь?
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
Форумчанин року
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Додано: Вів 06 жов, 2020 16:50
Пытаюсь зарегистрировать жену по своей рефссылке, 2ая попытка не слуха ни духа (1ая была 2 недели назад...) ЧЯДНТ?
vpchelko
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Подякували: 20 раз.
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Додано: Вів 06 жов, 2020 16:55
vpchelko написав:
Пытаюсь зарегистрировать жену по своей рефссылке, 2ая попытка не слуха ни духа (1ая была 2 недели назад...) ЧЯДНТ?
Моей подруге выбор Работаю неофициально помогло
+50 грн 6NULJO4 Промо-код Бонус к депозитам https://monobank.ua/r/bfJG Монобанк http://lx4.me/c/dsDbwysV Форвард Кококард https://a-bank.com.ua/t?a=31GTYIUNJ8X0 Абанк Зеленая https://todobankref.page.link/xeRB Мегабанк Todo
vollena71
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Додано: Вів 06 жов, 2020 16:55
vollena71 написав:
Моей подруге выбор Работаю неофициально помогло
т.е. безработным вообще даже дебетки не дают?
vpchelko
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Додано: Вів 06 жов, 2020 17:00
vpchelko Дадут если в отделении.
Vorlon
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