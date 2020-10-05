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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4353435443554356>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 462
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
64
Всього голосів : 462
Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 13:49

С Форвардом всё хорошо? Пытаюсь потянуть с Моно, пишет: "Ошибка. Данные не найдены.".
Отримай бонус за оформлення картки:
  • +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
  • +50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
  • +50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
  • +100 грн «всеМОЖУ»/«всеКАРТА» | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs
Striker
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 14:05

  Striker написав:С Форвардом всё хорошо? Пытаюсь потянуть с Моно, пишет: "Ошибка. Данные не найдены.".

В Фарсі привязані картки поламались. :(
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 14:17

Зато заработала кнопка "Добавить карту". Только что успешно добавил Конкорд, правда почему-то висит значек ПУМБ, а не Конкорд)
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Отримай бонус за оформлення картки:
  • +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
  • +50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
  • +50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
  • +100 грн «всеМОЖУ»/«всеКАРТА» | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs
Striker
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  Striker написав:правда почему-то висит значек ПУМБ, а не Конкорд)

В мене на О.Картку від Ідея банку теж Форвард каже що то банк Аваль ))
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/100 грн (дебетова\кредитна)
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
  • LetyShops https://letyshops.com/ua-uk/winwin?ww=290581 50 грн
  • Easypay https://bit.ly/2WVX8JH 25 грн + 3% кешбек
miltador
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 16:05

Re: Форвард Банк Forward Bank

НБУ назвал самые убыточные банки на 1 сентября

https://minfin.com.ua/2020/10/06/53593612/
бульбик
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 16:20

  бульбик написав:НБУ назвал самые убыточные банки на 1 сентября

https://minfin.com.ua/2020/10/06/53593612/

Форвард Банк — 8,998 млн грн;


Вроде месяц назад у них был больше убыток, или я ошибаюсь?
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 16:50

Re: Форвард Банк Forward Bank

Пытаюсь зарегистрировать жену по своей рефссылке, 2ая попытка не слуха ни духа (1ая была 2 недели назад...) ЧЯДНТ?
vpchelko
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 16:55

  vpchelko написав:Пытаюсь зарегистрировать жену по своей рефссылке, 2ая попытка не слуха ни духа (1ая была 2 недели назад...) ЧЯДНТ?

Моей подруге выбор Работаю неофициально помогло
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  • 6NULJO4 Промо-код Бонус к депозитам
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vollena71
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 16:55

Re: Форвард Банк Forward Bank

  vollena71 написав:Моей подруге выбор Работаю неофициально помогло

т.е. безработным вообще даже дебетки не дают?
vpchelko
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 17:00

vpchelko
Дадут если в отделении.
Vorlon
 
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