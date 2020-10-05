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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4354435543564357>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 462
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
64
Всього голосів : 462
Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 17:02

Re: Форвард Банк Forward Bank

  vpchelko написав:т.е. безработным вообще даже дебетки не дают?


Дають. Сину, студенту коледжу, оформив.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 18:23

vpchelko дело в том что у них подача заявки по умолчанию настроена на выпуск кредитки. А не трудоустроенным они как бы по заявке карту не оформляют. Поэтому если хотите оформите дебетку по рефке - ставите "работаю неофициально" - перезванивают в рабочее время очень быстро. Ну и вы им со старту на вопрос где работаете отвечаете - "я хочу оформить не кредитку а дебетку". Ну и дальше по процедуре.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 18:30

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Flamingo написав:vpchelko дело в том что у них подача заявки по умолчанию настроена на выпуск кредитки. А не трудоустроенным они как бы по заявке карту не оформляют. Поэтому если хотите оформите дебетку по рефке - ставите "работаю неофициально" - перезванивают в рабочее время очень быстро. Ну и вы им со старту на вопрос где работаете отвечаете - "я хочу оформить не кредитку а дебетку". Ну и дальше по процедуре.

Ну вообще лучше сразу обе оформить, даже без лимита лишняя коко-кредитка в хозяйстве пригодится.

Плохо, что они не перезванивают. Запрос просто пропадает.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 18:31

  vpchelko написав:Ну вообще лучше сразу обе оформить

А что - есть тут такие, что целый год втыкали и до сих пор не оформили даже дебетку? :lol:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 18:36

Re: Форвард Банк Forward Bank

Немного непродумана «КОКО КАРД (пенсійна)» -- https://www.forward-bank.com/cards/koko_card_pension/
Mastercard, 9 % на остаток собственных средств + кешбек на стандартных условиях (300 грн/месяц максимум).
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 18:37

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Vorlon написав:А что - есть тут такие, что целый год втыкали и до сих пор не оформили даже дебетку? :lol:

Это уже будет 2ой комплект.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 18:38

  Vorlon написав:
  vpchelko написав:Ну вообще лучше сразу обе оформить

А что - есть тут такие, что целый год втыкали и до сих пор не оформили даже дебетку? :lol:

Немає.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 19:36

Re: Форвард Банк Forward Bank

Підкажіть алгоритм,щоб кредитна КоКошка правильно спрацювала...ліміт в 3000... планується недешева лазерна корекція... відповідно-питання...
Якщо клініка згодиться провести необхідну кількість трансакцій підряд(просто буду з Депозитки через додаток в онлайні скидати)...чи слід щоразу дочікуватись проведення по рахунку і тоді на повну кредитний ліміт використовувати?

Надіслано від мого ONEPLUS A6000, використовуючи Tapatalk
t-step
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 19:40

  t-step написав:Підкажіть алгоритм,щоб кредитна КоКошка правильно спрацювала...ліміт в 3000... планується недешева лазерна корекція... відповідно-питання...
Якщо клініка згодиться провести необхідну кількість трансакцій підряд(просто буду з Депозитки через додаток в онлайні скидати)...чи слід щоразу дочікуватись проведення по рахунку і тоді на повну кредитний ліміт використовувати?

Якщо тягнути Форвардом то можна тягнути і одразу проводити транзакцію, раз за разом.
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/100 грн (дебетова\кредитна)
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
  • LetyShops https://letyshops.com/ua-uk/winwin?ww=290581 50 грн
  • Easypay https://bit.ly/2WVX8JH 25 грн + 3% кешбек
miltador
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 19:56

  t-step написав:Підкажіть алгоритм,щоб кредитна КоКошка правильно спрацювала...ліміт в 3000... планується недешева лазерна корекція... відповідно-питання...
Якщо клініка згодиться провести необхідну кількість трансакцій підряд(просто буду з Депозитки через додаток в онлайні скидати)...чи слід щоразу дочікуватись проведення по рахунку і тоді на повну кредитний ліміт використовувати?

Эта схема предлагалась Flamingo для оплаты коммуналки.
Вобщем она должна сработать.
Главное чтоб антифрод не сработал при таких циклических повторяющихся операциях, а то может "невдобно получиться". Думаю, что до 5 операций точно не должно "привлечь внимание". Или нужно быть готовым звонить разблокировать карточку (но может и не потребуется, это я на всякий случай советую быть готовым)
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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