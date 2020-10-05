vpchelko дело в том что у них подача заявки по умолчанию настроена на выпуск кредитки. А не трудоустроенным они как бы по заявке карту не оформляют. Поэтому если хотите оформите дебетку по рефке - ставите "работаю неофициально" - перезванивают в рабочее время очень быстро. Ну и вы им со старту на вопрос где работаете отвечаете - "я хочу оформить не кредитку а дебетку". Ну и дальше по процедуре.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
Flamingo написав:vpchelko дело в том что у них подача заявки по умолчанию настроена на выпуск кредитки. А не трудоустроенным они как бы по заявке карту не оформляют. Поэтому если хотите оформите дебетку по рефке - ставите "работаю неофициально" - перезванивают в рабочее время очень быстро. Ну и вы им со старту на вопрос где работаете отвечаете - "я хочу оформить не кредитку а дебетку". Ну и дальше по процедуре.
Ну вообще лучше сразу обе оформить, даже без лимита лишняя коко-кредитка в хозяйстве пригодится.
Плохо, что они не перезванивают. Запрос просто пропадает.
vpchelko написав:Ну вообще лучше сразу обе оформить
А что - есть тут такие, что целый год втыкали и до сих пор не оформили даже дебетку?
Немає.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Підкажіть алгоритм,щоб кредитна КоКошка правильно спрацювала...ліміт в 3000... планується недешева лазерна корекція... відповідно-питання... Якщо клініка згодиться провести необхідну кількість трансакцій підряд(просто буду з Депозитки через додаток в онлайні скидати)...чи слід щоразу дочікуватись проведення по рахунку і тоді на повну кредитний ліміт використовувати?
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t-step написав:Підкажіть алгоритм,щоб кредитна КоКошка правильно спрацювала...ліміт в 3000... планується недешева лазерна корекція... відповідно-питання... Якщо клініка згодиться провести необхідну кількість трансакцій підряд(просто буду з Депозитки через додаток в онлайні скидати)...чи слід щоразу дочікуватись проведення по рахунку і тоді на повну кредитний ліміт використовувати?
Якщо тягнути Форвардом то можна тягнути і одразу проводити транзакцію, раз за разом.
t-step написав:Підкажіть алгоритм,щоб кредитна КоКошка правильно спрацювала...ліміт в 3000... планується недешева лазерна корекція... відповідно-питання... Якщо клініка згодиться провести необхідну кількість трансакцій підряд(просто буду з Депозитки через додаток в онлайні скидати)...чи слід щоразу дочікуватись проведення по рахунку і тоді на повну кредитний ліміт використовувати?
Эта схема предлагалась Flamingo для оплаты коммуналки. Вобщем она должна сработать. Главное чтоб антифрод не сработал при таких циклических повторяющихся операциях, а то может "невдобно получиться". Думаю, что до 5 операций точно не должно "привлечь внимание". Или нужно быть готовым звонить разблокировать карточку (но может и не потребуется, это я на всякий случай советую быть готовым)
Украина - богатая страна! ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте