Возможно Вас зарезервировали под кредит наличными.
Скоро начнут названивать и завлекать.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 жов, 2020 20:07
Re: Форвард Банк Forward Bank
Возможно Вас зарезервировали под кредит наличными.
Скоро начнут названивать и завлекать.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
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