Додано: Вів 06 жов, 2020 20:14

vpchelko написав: Пытаюсь зарегистрировать жену по своей рефссылке, 2ая попытка не слуха ни духа (1ая была 2 недели назад...) ЧЯДНТ? Пытаюсь зарегистрировать жену по своей рефссылке, 2ая попытка не слуха ни духа (1ая была 2 недели назад...) ЧЯДНТ?

Flamingo выше написал правильный алгоритм. Однако бывают и исключения - я где-то в середине сентября описывал свою ситуацию, мне после оформления кредитки и заказа по реферальной ссылке дебетки (чз несколько дней) так никто и не перезванивал (работа-официально, да и кредитка оформлена). После целой недели и безуспешных попыток заказать по ссылкам даже уже 5-го форумчанина, я просто заявился в отделение и сказал - заказывал по рефке, оформляйте карту, плиз, показал крайний скрин, что заявка ушла. Трохи мурыжили, мол в системе заявки не видим, не могём и т.д., главное вежливо настоять, чтобы оформили по рефке, заказ же на сайте был как-никак - в итоге подошел "опытный" менеджер и всё нормально оформил (как он это сделал я не знаю), кешбек за оформление мною успешно получен.Не гарантирую, что это сработает во всех отделениях, возможно, на какого менеджера попадете.Да, есть нюанс- какому реферальщику пришел кешбек (а мож и самому менеджеру), я не знаю, было не принципиально.