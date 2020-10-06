Возможно Вас зарезервировали под кредит наличными.
Скоро начнут названивать и завлекать.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 жов, 2020 20:07
Re: Форвард Банк Forward Bank
Возможно Вас зарезервировали под кредит наличными.
Скоро начнут названивать и завлекать.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Додано: Вів 06 жов, 2020 20:14
Flamingo выше написал правильный алгоритм. Однако бывают и исключения - я где-то в середине сентября описывал свою ситуацию, мне после оформления кредитки и заказа по реферальной ссылке дебетки (чз несколько дней) так никто и не перезванивал (работа-официально, да и кредитка оформлена). После целой недели и безуспешных попыток заказать по ссылкам даже уже 5-го форумчанина, я просто заявился в отделение и сказал - заказывал по рефке, оформляйте карту, плиз, показал крайний скрин, что заявка ушла. Трохи мурыжили, мол в системе заявки не видим, не могём и т.д., главное вежливо настоять, чтобы оформили по рефке, заказ же на сайте был как-никак - в итоге подошел "опытный" менеджер и всё нормально оформил (как он это сделал я не знаю), кешбек за оформление мною успешно получен.
Не гарантирую, что это сработает во всех отделениях, возможно, на какого менеджера попадете.
Да, есть нюанс- какому реферальщику пришел кешбек (а мож и самому менеджеру), я не знаю, было не принципиально.
Додано: Сер 07 жов, 2020 09:42
Re: РефСсылка
У них там немножко кавардак. Оформил по рефке Flamingo кредитку с нулевым лимитом, получил в отделении, пополнил, сделал покупку. Через пять дней звонок из банка. Думаю, будут агитировать на кредит наличными. Нет, начинают опять про кредитку...
+50 грн. за карту Монобанка https://monobank.com.ua/r/JxSHc
+50 грн. при использовании промо-кода Z6LYAAL https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist
Додано: Сер 07 жов, 2020 10:47
А шо офпред мовчить...
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 07 жов, 2020 10:54
Квесторе_поверніться а что ему написать? да, у нас бардак?
Кешбечные карты!
Додано: Сер 07 жов, 2020 10:56
Банку тут взагалі не піарить...самоусунулась.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 07 жов, 2020 11:44
Квесторе_поверніться кешбек раздает - это наилучший пиар
Кешбечные карты!
|