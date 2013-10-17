RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4356435743584359>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 462
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
64
Всього голосів : 462
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 16:42

  envyme1 написав:Отправил вчера сэп на сберегательный счет в альфу, до сих пор нет. Когда ожидать?

Мало вчора і зайти.
Видно пішло шось не так.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34683
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1739 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 17:07

  Квесторе_поверніться написав:
  envyme1 написав:Отправил вчера сэп на сберегательный счет в альфу, до сих пор нет. Когда ожидать?

Мало вчора і зайти.
Видно пішло шось не так.


а по сему
ждать через 2 дня в Форварде возврат платежа
J
 
Повідомлень: 4943
З нами з: 19.01.08
Подякував: 23 раз.
Подякували: 221 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 20:40

Re: Форвард Банк Forward Bank

Как по коко кредитке с нулевым КЛ считается кешбек, как за свои или как за кредитные?
Maksi2
 
Повідомлень: 690
З нами з: 18.06.19
Подякував: 330 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 20:41

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Maksi2 написав:Как по коко кредитке с нулевым КЛ считается кешбек, как за свои или как за кредитные?

Как за свои, кредитных же нет.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1589
З нами з: 31.07.19
Подякував: 27 раз.
Подякували: 186 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 20:42

  Maksi2 написав:Как по коко кредитке с нулевым КЛ считается кешбек, как за свои или как за кредитные?

Як за свої звісно ж ))
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/100 грн (дебетова\кредитна)
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
  • LetyShops https://letyshops.com/ua-uk/winwin?ww=290581 50 грн
miltador
Аватар користувача
 
Повідомлень: 240
З нами з: 08.01.20
Подякував: 34 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 20:46

  miltador написав:
  Maksi2 написав:Как по коко кредитке с нулевым КЛ считается кешбек, как за свои или как за кредитные?

Як за свої звісно ж ))

І буде 1000 в місяць?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34683
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1739 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 20:47

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Квесторе_поверніться написав:І буде 1000 в місяць?

Да, кредтка же всё-таки.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1589
З нами з: 31.07.19
Подякував: 27 раз.
Подякували: 186 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 20:55

Re: Форвард Банк Forward Bank

Какой тогда прикол получать по нулевой кредитке заниженный кешбек как по дебетке, типа рано или поздно дадут кредлим?
Maksi2
 
Повідомлень: 690
З нами з: 18.06.19
Подякував: 330 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 20:58

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Maksi2 написав:а какой тогда прикол получать по нулевой кредитке кешбек как по дебетке, типа рано или поздно дадут кредлим?


Писали же свыше - ради макс. размера бонуса - 1000 грн
Если есть возможность рубить - то рубить уже всю 1000 грн
https://www.forward-bank.com/about/acti ... mov_10.pdf
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3668
З нами з: 23.11.14
Подякував: 643 раз.
Подякували: 414 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 21:00

  J написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  envyme1 написав:Отправил вчера сэп на сберегательный счет в альфу, до сих пор нет. Когда ожидать?

Мало вчора і зайти.
Видно пішло шось не так.


а по сему
ждать через 2 дня в Форварде возврат платежа


Скажем так зворотня історія - відправив минулого четверга в 13-ій з альфи на форвард, але неправильно вказав ІПН не особи, а банку, ібан вірний. Тільки що вернули взад - більше 6 діб.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3707
З нами з: 19.04.12
Подякував: 52 раз.
Подякували: 459 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4356435743584359>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast, ingtrans, Koticoff, miltador і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 9006, 9007, 9008
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 18:32
90071 10604707
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 жов, 2020 19:48
clientage
А-Банк 1 ... 1722, 1723, 1724
Bes » Сер 29 чер, 2005 15:11
17233 2408031
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 жов, 2020 18:02
rollo
ОКСІ БАНК 1 ... 78, 79, 80
Модератор » Чет 17 жов, 2013 12:08
790 110949
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 жов, 2020 16:31
lloydbanksua

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.