Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 жов, 2020 16:42
envyme1 написав:
Отправил вчера сэп на сберегательный счет в альфу, до сих пор нет. Когда ожидать?
Мало вчора і зайти.
Видно пішло шось не так.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB за 200 грн КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і за 50 КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 07 жов, 2020 17:07
Квесторе_поверніться написав: envyme1 написав:
Отправил вчера сэп на сберегательный счет в альфу, до сих пор нет. Когда ожидать?
Мало вчора і зайти.
Видно пішло шось не так.
а по сему
ждать через 2 дня в Форварде возврат платежа
J
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Додано: Сер 07 жов, 2020 20:40
Как по коко кредитке с нулевым КЛ считается кешбек, как за свои или как за кредитные?
Maksi2
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Додано: Сер 07 жов, 2020 20:41
Maksi2 написав:
Как по коко кредитке с нулевым КЛ считается кешбек, как за свои или как за кредитные?
Как за свои, кредитных же нет.
https://monobank.ua/r/t7ba - > monobank ( 50 грн ) кешбэк, % на остаток http://lx4.me/c/k5qqaGbY - > деб./кред. КОКО Форвард ( 40,25/80,5+80,5 грн ) кешбэк, % на остаток https://tinyurl.com/y87fcew8 - > Sportbank ( 55 грн ) кешбэк https://tinyurl.com/y9fv8o9w - > А-Банк ( 50 грн ) кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП
ingtrans
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Додано: Сер 07 жов, 2020 20:42
Maksi2 написав:
Как по коко кредитке с нулевым КЛ считается кешбек, как за свои или как за кредитные?
Як за свої звісно ж ))
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ ( 50/ 100 грн дебетова\ кредитна) sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн LetyShops https://letyshops.com/ua-uk/winwin?ww=290581 50 грн
miltador
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Додано: Сер 07 жов, 2020 20:46
miltador написав: Maksi2 написав:
Как по коко кредитке с нулевым КЛ считается кешбек, как за свои или как за кредитные?
Як за свої звісно ж ))
І буде 1000 в місяць?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB за 200 грн КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і за 50 КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 07 жов, 2020 20:47
Квесторе_поверніться написав:
І буде 1000 в місяць?
Да, кредтка же всё-таки.
https://monobank.ua/r/t7ba - > monobank ( 50 грн ) кешбэк, % на остаток http://lx4.me/c/k5qqaGbY - > деб./кред. КОКО Форвард ( 40,25/80,5+80,5 грн ) кешбэк, % на остаток https://tinyurl.com/y87fcew8 - > Sportbank ( 55 грн ) кешбэк https://tinyurl.com/y9fv8o9w - > А-Банк ( 50 грн ) кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП
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Додано: Сер 07 жов, 2020 20:55
Какой тогда прикол получать по нулевой кредитке заниженный кешбек как по дебетке, типа рано или поздно дадут кредлим?
Maksi2
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Додано: Сер 07 жов, 2020 20:58
Maksi2 написав:
а какой тогда прикол получать по нулевой кредитке кешбек как по дебетке, типа рано или поздно дадут кредлим?
Писали же свыше - ради макс. размера бонуса - 1000 грн
Если есть возможность рубить - то рубить уже всю 1000 грн
https://www.forward-bank.com/about/acti ... mov_10.pdf
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Додано: Сер 07 жов, 2020 21:00
J написав: Квесторе_поверніться написав: envyme1 написав:
Отправил вчера сэп на сберегательный счет в альфу, до сих пор нет. Когда ожидать?
Мало вчора і зайти.
Видно пішло шось не так.
а по сему
ждать через 2 дня в Форварде возврат платежа
Скажем так зворотня історія - відправив минулого четверга в 13-ій з альфи на форвард, але неправильно вказав ІПН не особи, а банку, ібан вірний. Тільки що вернули взад - більше 6 діб.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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