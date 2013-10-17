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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4356435743584359

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 462
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
64
Всього голосів : 462
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 21:24

Re: Форвард Банк Forward Bank

Как насчитается кешбек, например по зоомагазинам, где 6% за свои и 12% за кредитные, если покупка на 3000 грн. и на карте лежит своих 500 грн и за счёт кредитных 2500 грн будет покупаться. Интересует практика. По идее должно быть кешбека 30 грн за свои + 300 грн за кредитные, итого 330 грн?
Wolfenstein
 
Повідомлень: 184
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 21:29

  Goodman написав:
  Maksi2 написав:а какой тогда прикол получать по нулевой кредитке кешбек как по дебетке, типа рано или поздно дадут кредлим?

Писали же свыше - ради макс. размера бонуса - 1000 грн
Если есть возможность рубить - то рубить уже всю 1000 грн

За кредитные возможно, но на дебетке или на нулевой кредитке где предлагаете нарубить 1000 грн, оставив 20000 грн в аптеке или виномаркете? :D
Поэтому ответ не правильный. Правильный ответ: кредитка с нулевым КЛ не имеет смысла, если его отсутствие влияет на размер кешбека.
Maksi2
 
Повідомлень: 690
З нами з: 18.06.19
Подякував: 330 раз.
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  #<1 ... 4356435743584359
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