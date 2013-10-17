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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 жов, 2020 21:24
Re: Форвард Банк Forward Bank
Как насчитается кешбек, например по зоомагазинам, где 6% за свои и 12% за кредитные, если покупка на 3000 грн. и на карте лежит своих 500 грн и за счёт кредитных 2500 грн будет покупаться. Интересует практика. По идее должно быть кешбека 30 грн за свои + 300 грн за кредитные, итого 330 грн?
Додано: Сер 07 жов, 2020 21:29
За кредитные возможно, но на дебетке или на нулевой кредитке где предлагаете нарубить 1000 грн, оставив 20000 грн в аптеке или виномаркете?
Поэтому ответ не правильный. Правильный ответ: кредитка с нулевым КЛ не имеет смысла, если его отсутствие влияет на размер кешбека.
Додано: Сер 07 жов, 2020 22:04
Wolfenstein а что карты монобанка нет? Там 20%
Кешбечные карты!
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