Додано: Чет 08 жов, 2020 09:27

Maksi2 написав: Поэтому ответ не правильный. Правильный ответ: кредитка с нулевым КЛ не имеет смысла, если его отсутствие влияет на размер кешбека. Поэтому ответ не правильный. Правильный ответ: кредитка с нулевым КЛ не имеет смысла, если его отсутствие влияет на размер кешбека.

Если вы не видите смысла то это не значит что для остальных его там нет. Ключевое слово было "рубить" кишмиш. То есть не получать на обычных покупках аки "пересічний", а имено рубить аки "свинья". То есть если в текущем месяце есть "свинская" тема - достаем кредитку с нулем и получаем 1000. Если темы нет - карта на полке. Вот вам первый смысл.Смысл второй. Бывают покупки достаточно крупные. Которые при оплате с той же Виики в воскресенье перекроют виикин месячный лимит кишмиша (Виика взята просто для примера - сюда можно подставить название любой другой кешбечки). То есть максимум что вы получите оплатив Виикой будет 500 грн. с копейками чистыми. В то же время кредитка с нулевым лимитом от Скунса при совпадении категории позволит осуществить крупную покупку и получить до 1000 грн. грязными. Чем не смысл?Так что ответ Goodman правильный, но поймут это только те кто смысл видит