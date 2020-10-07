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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 жов, 2020 21:24
Re: Форвард Банк Forward Bank
Как насчитается кешбек, например по зоомагазинам, где 6% за свои и 12% за кредитные, если покупка на 3000 грн. и на карте лежит своих 500 грн и за счёт кредитных 2500 грн будет покупаться. Интересует практика. По идее должно быть кешбека 30 грн за свои + 300 грн за кредитные, итого 330 грн?
Додано: Сер 07 жов, 2020 21:29
За кредитные возможно, но на дебетке или на нулевой кредитке где предлагаете нарубить 1000 грн, оставив 20000 грн в аптеке или виномаркете?
Поэтому ответ не правильный. Правильный ответ: кредитка с нулевым КЛ не имеет смысла, если его отсутствие влияет на размер кешбека.
Додано: Сер 07 жов, 2020 22:04
Wolfenstein а что карты монобанка нет? Там 20%
Кешбечные карты!
Додано: Чет 08 жов, 2020 09:27
Если вы не видите смысла то это не значит что для остальных его там нет. Ключевое слово было "рубить" кишмиш. То есть не получать на обычных покупках аки "пересічний", а имено рубить аки "свинья". То есть если в текущем месяце есть "свинская" тема - достаем кредитку с нулем и получаем 1000. Если темы нет - карта на полке. Вот вам первый смысл.
Смысл второй. Бывают покупки достаточно крупные. Которые при оплате с той же Виики в воскресенье перекроют виикин месячный лимит кишмиша (Виика взята просто для примера - сюда можно подставить название любой другой кешбечки). То есть максимум что вы получите оплатив Виикой будет 500 грн. с копейками чистыми. В то же время кредитка с нулевым лимитом от Скунса при совпадении категории позволит осуществить крупную покупку и получить до 1000 грн. грязными. Чем не смысл?
Так что ответ Goodman правильный, но поймут это только те кто смысл видит
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Чет 08 жов, 2020 09:52
20% в этом месяце у А-Банки, у МОНО меньше
Додано: Чет 08 жов, 2020 10:13
ukrprom2014 сколько у мони?
Кешбечные карты!
Додано: Чет 08 жов, 2020 10:14
Додано: Чет 08 жов, 2020 10:20
Re: Форвард Банк Forward Bank
Додано: Чет 08 жов, 2020 10:59
omb Зоомагазины как пример. Вопрос больше в разбивке кешбека между своими и кредитными.
Додано: Чет 08 жов, 2020 11:04
вот и у меня аналогично
Кешбечные карты!
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