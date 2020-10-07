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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4356435743584359

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 463
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 463
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 21:24

Re: Форвард Банк Forward Bank

Как насчитается кешбек, например по зоомагазинам, где 6% за свои и 12% за кредитные, если покупка на 3000 грн. и на карте лежит своих 500 грн и за счёт кредитных 2500 грн будет покупаться. Интересует практика. По идее должно быть кешбека 30 грн за свои + 300 грн за кредитные, итого 330 грн?
Wolfenstein
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 21:29

  Goodman написав:
  Maksi2 написав:а какой тогда прикол получать по нулевой кредитке кешбек как по дебетке, типа рано или поздно дадут кредлим?

Писали же свыше - ради макс. размера бонуса - 1000 грн
Если есть возможность рубить - то рубить уже всю 1000 грн

За кредитные возможно, но на дебетке или на нулевой кредитке где предлагаете нарубить 1000 грн, оставив 20000 грн в аптеке или виномаркете? :D
Поэтому ответ не правильный. Правильный ответ: кредитка с нулевым КЛ не имеет смысла, если его отсутствие влияет на размер кешбека.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 22:04

Wolfenstein а что карты монобанка нет? Там 20%
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 09:27

  Maksi2 написав:Поэтому ответ не правильный. Правильный ответ: кредитка с нулевым КЛ не имеет смысла, если его отсутствие влияет на размер кешбека.

Если вы не видите смысла то это не значит что для остальных его там нет. Ключевое слово было "рубить" кишмиш. То есть не получать на обычных покупках аки "пересічний", а имено рубить аки "свинья". То есть если в текущем месяце есть "свинская" тема - достаем кредитку с нулем и получаем 1000. Если темы нет - карта на полке. Вот вам первый смысл.
Смысл второй. Бывают покупки достаточно крупные. Которые при оплате с той же Виики в воскресенье перекроют виикин месячный лимит кишмиша (Виика взята просто для примера - сюда можно подставить название любой другой кешбечки). То есть максимум что вы получите оплатив Виикой будет 500 грн. с копейками чистыми. В то же время кредитка с нулевым лимитом от Скунса при совпадении категории позволит осуществить крупную покупку и получить до 1000 грн. грязными. Чем не смысл?
Так что ответ Goodman правильный, но поймут это только те кто смысл видит ;)
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 09:52

  omb написав:Wolfenstein а что карты монобанка нет? Там 20%

20% в этом месяце у А-Банки, у МОНО меньше :)
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
  • -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 10:13

ukrprom2014 сколько у мони?
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 10:14

  ukrprom2014 написав:20% в этом месяце у А-Банки, у МОНО меньше

Вы что-то путаете опять или у вас индивидуальное предложение в А-шке. У меня по ней нет такой категории вообще, а по Моно - 20%, как писали выше.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 10:20

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Vorlon написав:Вы что-то путаете опять

Наверное, октябрь с сентябрем перепутал :)
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 10:59

omb Зоомагазины как пример. Вопрос больше в разбивке кешбека между своими и кредитными.
Wolfenstein
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 11:04

  Vorlon написав:
  ukrprom2014 написав:20% в этом месяце у А-Банки, у МОНО меньше

Вы что-то путаете опять или у вас индивидуальное предложение в А-шке. У меня по ней нет такой категории вообще, а по Моно - 20%, как писали выше.
вот и у меня аналогично :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2296
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
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