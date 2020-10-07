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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 жов, 2020 16:43
БВК Голд банка перевипускає?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 08 жов, 2020 17:33
Квесторе_поверніться можь лучше у своего отделения уточнить, у всех же разный пластик в наличии
Кешбечные карты!
Додано: Чет 08 жов, 2020 19:25
Додано: Чет 08 жов, 2020 20:38
Ок. Дякую.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 08 жов, 2020 21:05
pavyak и сколько ждать?
Кешбечные карты!
Додано: Чет 08 жов, 2020 21:22
Re: Форвард Банк Forward Bank
камрады кто то снимал с КОКО КАРД Дебетова крупную сумму (200к грн), подскажите через чужие банкоматы это реально? (в том городе нет отделения)
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Чет 08 жов, 2020 21:59
vitaliian проще сепнуть туда, где есть касса
Кешбечные карты!
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