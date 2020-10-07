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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 жов, 2020 16:43
БВК Голд банка перевипускає?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 08 жов, 2020 17:33
Квесторе_поверніться можь лучше у своего отделения уточнить, у всех же разный пластик в наличии
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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omb
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Додано: Чет 08 жов, 2020 19:25
Квесторе_поверніться написав:
БВК Голд банка перевипускає?
Замовляв перевипуск по телефону у підтримки. Чекаю тепер коли до відділення добереться.
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pavyak
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Додано: Чет 08 жов, 2020 20:38
pavyak написав: Квесторе_поверніться написав:
БВК Голд банка перевипускає?
Замовляв перевипуск по телефону у підтримки. Чекаю тепер коли до відділення добереться.
Ок. Дякую.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
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- Повідомлень: 34693
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1740 раз.
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Додано: Чет 08 жов, 2020 21:05
pavyak и сколько ждать?
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
-
omb
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- Повідомлень: 2303
- З нами з: 08.04.14
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 180 раз.
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Додано: Чет 08 жов, 2020 21:22
камрады кто то снимал с КОКО КАРД Дебетова крупную сумму (200к грн), подскажите через чужие банкоматы это реально? (в том городе нет отделения)
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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vitaliian
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Додано: Чет 08 жов, 2020 21:59
vitaliian проще сепнуть туда, где есть касса
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
-
omb
-
-
- Повідомлень: 2303
- З нами з: 08.04.14
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 180 раз.
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