RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4357435843594360

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 463
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 463
Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 16:43

БВК Голд банка перевипускає?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34693
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1740 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 17:33

Квесторе_поверніться можь лучше у своего отделения уточнить, у всех же разный пластик в наличии
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2303
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 180 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 19:25

  Квесторе_поверніться написав:БВК Голд банка перевипускає?

Замовляв перевипуск по телефону у підтримки. Чекаю тепер коли до відділення добереться.
pavyak
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2340
З нами з: 15.02.10
Подякував: 22 раз.
Подякували: 176 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 20:38

  pavyak написав:
  Квесторе_поверніться написав:БВК Голд банка перевипускає?

Замовляв перевипуск по телефону у підтримки. Чекаю тепер коли до відділення добереться.

Ок. Дякую.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34693
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1740 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 21:05

pavyak и сколько ждать?
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2303
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 180 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 21:22

Re: Форвард Банк Forward Bank

камрады кто то снимал с КОКО КАРД Дебетова крупную сумму (200к грн), подскажите через чужие банкоматы это реально? (в том городе нет отделения)
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4608
З нами з: 06.04.16
Подякував: 973 раз.
Подякували: 1316 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 21:59

vitaliian проще сепнуть туда, где есть касса
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2303
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 180 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4357435843594360
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast, ramaz, tarasum і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 9008, 9009, 9010
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 18:32
90090 10607914
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 жов, 2020 20:50
tatmech
А-Банк 1 ... 1723, 1724, 1725
Bes » Сер 29 чер, 2005 15:11
17245 2409526
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 жов, 2020 18:06
Квесторе_поверніться
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 731, 732, 733
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 14:30
7323 1650354
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 жов, 2020 17:03
Ромасик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.