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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4358435943604361>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 463
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 463
Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 16:43

БВК Голд банка перевипускає?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34699
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Подякував: 2 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 17:33

Квесторе_поверніться можь лучше у своего отделения уточнить, у всех же разный пластик в наличии
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2303
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Подякував: 23 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 19:25

  Квесторе_поверніться написав:БВК Голд банка перевипускає?

Замовляв перевипуск по телефону у підтримки. Чекаю тепер коли до відділення добереться.
pavyak
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 20:38

  pavyak написав:
  Квесторе_поверніться написав:БВК Голд банка перевипускає?

Замовляв перевипуск по телефону у підтримки. Чекаю тепер коли до відділення добереться.

Ок. Дякую.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34699
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1740 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 21:05

pavyak и сколько ждать?
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2303
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 181 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 21:22

Re: Форвард Банк Forward Bank

камрады кто то снимал с КОКО КАРД Дебетова крупную сумму (200к грн), подскажите через чужие банкоматы это реально? (в том городе нет отделения)
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлень: 4613
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 21:59

vitaliian проще сепнуть туда, где есть касса
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2303
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 181 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 22:57

  vitaliian написав:камрады кто то снимал с КОКО КАРД Дебетова крупную сумму (200к грн), подскажите через чужие банкоматы это реально? (в том городе нет отделения)


нереально, по ним дают как по чужим - 1000 Мастер, 2000 Виза,
проще всего на Аваль отправить - его лимиты в его банкоматах отличные, или на Альфу - в кассе вполне
cohan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 12:10

  omb написав:vitaliian проще сепнуть туда, где есть касса

Еще проще в отделини заказать нужную сумму.
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн.+КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+КБ: is.gd/FUi0rL
  • -10% КЕШБЕК+55грн.bit.ly/2UjL2rO
  • На те 100грн: v.pumb.ua/bc7mV5
ukrprom2014
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Повідомлень: 1963
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 12:20

  ukrprom2014 написав:
  omb написав:vitaliian проще сепнуть туда, где есть касса

Еще проще в отделини заказать нужную сумму.

В умові задачі каси Фарса немає.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34699
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1740 раз.
 
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