RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4358435943604361

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 463
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 463
Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 12:28

Re: Форвард Банк Forward Bank

  vitaliian написав:Дебетова крупную сумму (200к грн), подскажите через чужие банкоматы это реально?


такі суми і по крутих преміальних картках не зняти одномоментно, а ви за кокошку :)

СЕП із форварда - а далі думати
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9754
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 664 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 12:30

  omb написав:vitaliian проще сепнуть туда, где есть касса
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34699
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1740 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4358435943604361
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alfa_Bank, antey718, ingtrans, melkh, Vorlon і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 9010, 9011, 9012
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 18:32
90119 10610207
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 жов, 2020 13:26
Alfa_Bank
Идея Банк 1 ... 1868, 1869, 1870
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 16:49
18699 2625710
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 жов, 2020 13:23
Vorlon
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 731, 732, 733
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 14:30
7326 1650872
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 жов, 2020 09:06
Vorlon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (18700)
09.10.2020 13:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron