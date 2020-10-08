такі суми і по крутих преміальних картках не зняти одномоментно, а ви за кокошку
СЕП із форварда - а далі думати
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 жов, 2020 12:28
Re: Форвард Банк Forward Bank
такі суми і по крутих преміальних картках не зняти одномоментно, а ви за кокошку
СЕП із форварда - а далі думати
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 09 жов, 2020 12:30
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 09 жов, 2020 14:08
Квесторе_поверніться хороший пост, и главное новый
Кешбечные карты!
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