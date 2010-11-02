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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4359436043614362>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 463
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 463
Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 12:28

Re: Форвард Банк Forward Bank

  vitaliian написав:Дебетова крупную сумму (200к грн), подскажите через чужие банкоматы это реально?


такі суми і по крутих преміальних картках не зняти одномоментно, а ви за кокошку :)

СЕП із форварда - а далі думати
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 12:30

  omb написав:vitaliian проще сепнуть туда, где есть касса
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 14:08

Квесторе_поверніться хороший пост, и главное новый :mrgreen:
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 14:46

Намагаюсь заплатити комунальні з кредитки КОКО через додаток на місцевий обчислювальний центр вже кілька спроб і все платіж відхиляють, гаряча лінія сказала зранку почекати трошки, через обід знову попробував - платіж відхилено!
Полювання за комунальним кешбеком починається з труднощів.
Як проходять комунальні платежі, форумчани?
joik
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 15:00

joik платим укрсибом через некстприват и горя не знаем :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2317
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Подякував: 23 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 15:02

Re: Форвард Банк Forward Bank

  joik написав:Як проходять комунальні платежі, форумчани?

Для пробы платил за электроэнергию - без проблем. Основную массу платежей буду проводить в конце месяца.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 15:04

  joik написав:Як проходять комунальні платежі, форумчани?

А комунальні в Форварді з кешбеком? По яким картам кешбек на коммуналку?
IDAN
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 15:06

Re: Форвард Банк Forward Bank

  IDAN написав:А комунальні в Форварді з кешбеком? По яким картам кешбек на коммуналку?

По КОКО в этом месяце при оплате через Forward online.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 15:09

  ingtrans написав:
  IDAN написав:А комунальні в Форварді з кешбеком? По яким картам кешбек на коммуналку?

По КОКО в этом месяце при оплате через Forward online.

Тобто КОКО дебетова підійде? Планую відкрити.
IDAN
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 15:22

Re: Форвард Банк Forward Bank

  IDAN написав:Тобто КОКО дебетова підійде? Планую відкрити.

Подойдет, но кешбэк 3% vs 7%.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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