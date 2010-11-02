|
|
|
Форвард Банк Forward Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 жов, 2020 12:28
vitaliian написав:
Дебетова крупную сумму (200к грн), подскажите через чужие банкоматы это реально?
такі суми і по крутих преміальних картках не зняти одномоментно, а ви за кокошку
СЕП із форварда - а далі думати
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 9778
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 200 раз.
- Подякували: 664 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 09 жов, 2020 12:30
omb написав:vitaliian
проще сепнуть туда, где есть касса
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 34727
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1740 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 09 жов, 2020 14:08
Квесторе_поверніться
хороший пост, и главное новый
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
-
omb
-
-
- Повідомлень: 2317
- З нами з: 08.04.14
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 182 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 12 жов, 2020 14:46
Намагаюсь заплатити комунальні з кредитки КОКО через додаток на місцевий обчислювальний центр вже кілька спроб і все платіж відхиляють, гаряча лінія сказала зранку почекати трошки, через обід знову попробував - платіж відхилено!
Полювання за комунальним кешбеком починається з труднощів.
Як проходять комунальні платежі, форумчани?
-
joik
-
-
- Повідомлень: 283
- З нами з: 24.07.17
- Подякував: 29 раз.
- Подякували: 28 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 12 жов, 2020 15:00
joik
платим укрсибом через некстприват и горя не знаем
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
-
omb
-
-
- Повідомлень: 2317
- З нами з: 08.04.14
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 182 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 12 жов, 2020 15:02
joik написав:
Як проходять комунальні платежі, форумчани?
Для пробы платил за электроэнергию - без проблем. Основную массу платежей буду проводить в конце месяца.
- https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
-
ingtrans
-
-
- Повідомлень: 1613
- З нами з: 31.07.19
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 188 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 12 жов, 2020 15:04
joik написав:
Як проходять комунальні платежі, форумчани?
А комунальні в Форварді з кешбеком? По яким картам кешбек на коммуналку?
-
IDAN
-
-
- Повідомлень: 115
- З нами з: 01.03.17
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 26 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 12 жов, 2020 15:06
IDAN написав:
А комунальні в Форварді з кешбеком? По яким картам кешбек на коммуналку?
По КОКО в этом месяце при оплате через Forward online.
- https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
-
ingtrans
-
-
- Повідомлень: 1613
- З нами з: 31.07.19
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 188 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 12 жов, 2020 15:09
ingtrans написав: IDAN написав:
А комунальні в Форварді з кешбеком? По яким картам кешбек на коммуналку?
По КОКО в этом месяце при оплате через Forward online.
Тобто КОКО дебетова підійде? Планую відкрити.
-
IDAN
-
-
- Повідомлень: 115
- З нами з: 01.03.17
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 26 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 12 жов, 2020 15:22
IDAN написав:
Тобто КОКО дебетова підійде? Планую відкрити.
Подойдет, но кешбэк 3% vs 7%.
- https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
-
ingtrans
-
-
- Повідомлень: 1613
- З нами з: 31.07.19
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 188 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alfa_Bank
і 7 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|7078
|932237
|
|
|90163
|10617991
|
|
|17282
|2414692
|
Пон 12 жов, 2020 14:59
omb
|