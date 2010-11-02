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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 жов, 2020 15:23
IDAN
А где вы целый год пропадали, что только планируете?
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Vorlon
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Додано: Пон 12 жов, 2020 15:28
IDAN написав: ingtrans написав: IDAN написав:
А комунальні в Форварді з кешбеком? По яким картам кешбек на коммуналку?
По КОКО в этом месяце при оплате через Forward online.
Тобто КОКО дебетова підійде? Планую відкрити.
Краще КОКО кредит. За кредитні - 7% кешбек.
Отримай бонус за карту/депо:
MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU
monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ
Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/uCqkgx2L
А-банк (+50 грн): https://abank24.page.link/svh3
Universal Bank (+100 грн, за депо!): https://ubank.page.link/sU1E
Мінфін "Бонус до депозиту"(+50 грн): H6EIAVL
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Пон 12 жов, 2020 14:59
omb
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