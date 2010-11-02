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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4359436043614362

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 463
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 463
Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 15:23

IDAN
А где вы целый год пропадали, что только планируете? :wink:
Vorlon
 
Повідомлень: 9201
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Подякував: 444 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 15:28

  IDAN написав:
  ingtrans написав:
  IDAN написав:А комунальні в Форварді з кешбеком? По яким картам кешбек на коммуналку?

По КОКО в этом месяце при оплате через Forward online.

Тобто КОКО дебетова підійде? Планую відкрити.


Краще КОКО кредит. За кредитні - 7% кешбек.
Отримай бонус за карту/депо:
    MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU
    monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ
    Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/uCqkgx2L
    А-банк (+50 грн): https://abank24.page.link/svh3
    Universal Bank (+100 грн, за депо!): https://ubank.page.link/sU1E
    Мінфін "Бонус до депозиту"(+50 грн): H6EIAVL
jay2004
 
Повідомлень: 2412
З нами з: 19.02.09
Подякував: 60 раз.
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  #<1 ... 4359436043614362
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