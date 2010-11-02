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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4359436043614362

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 463
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 463
Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 15:23

IDAN
А где вы целый год пропадали, что только планируете? :wink:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 15:28

  IDAN написав:
  ingtrans написав:
  IDAN написав:А комунальні в Форварді з кешбеком? По яким картам кешбек на коммуналку?

По КОКО в этом месяце при оплате через Forward online.

Тобто КОКО дебетова підійде? Планую відкрити.


Краще КОКО кредит. За кредитні - 7% кешбек.
Отримай бонус за карту/депо:
    MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU
    monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ
    Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/uCqkgx2L
    А-банк (+50 грн): https://abank24.page.link/svh3
    Universal Bank (+100 грн, за депо!): https://ubank.page.link/sU1E
    Мінфін "Бонус до депозиту"(+50 грн): H6EIAVL
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 16:21

Re: Форвард Банк Forward Bank

Делал 3 попытки оформить коко-карту онлайн, ни слуху ни духу... выяснилось, что номер моей супруги в банке зарегистрирован за неким Нестеренко... убрать номер из базы непозволяет регламент банка, мол должен некий Нестеренко подойти в банк и подать заявку.

Рука лицо, если того Нестеренко уже нема в живых, то все номер незяя больше использовать в этом банке?
vpchelko
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 16:33

Re: Форвард Банк Forward Bank

  vpchelko написав:Рука лицо, если того Нестеренко уже нема в живых, то все номер незяя больше использовать в этом банке?

Это еще хорошо, что тот Нестеренко не набрал кредитов...
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 16:45

vpchelko а номер этот у супруги давно?
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 16:47

Re: Форвард Банк Forward Bank

  omb написав:vpchelko а номер этот у супруги давно?

Больше 5 лет. Да на номер звонили уже несколько раз с других банков и МФО, мол ищут Нестеренко.

Походу придется выкинуть симку ибо Нестеренко будет продолжать о себе постоянно напоминать, благо есть номер на которых ни кто, кроме знакомых не звонит.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 16:51

Re: Форвард Банк Forward Bank

  ingtrans написав:Это еще хорошо, что тот Нестеренко не набрал кредитов...

Он как раз и набрал их на номер супруги. МФО и банки заткнуть удалось, ну в принципе я был готов что номер будет в базе банка, но то что его нельзя убрать без Нестеренко меня сильно удивило :shock:, ибо симку-номер купили в магазине оператора, и пользуемся им больше 5 лет.
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 17:36

Re: Форвард Банк Forward Bank

Стосовно кешбеку комуналки по кокошці...підходять лише ті компанії,які підтягуються через додаток?

Надіслано від мого ONEPLUS A6000, використовуючи Tapatalk
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