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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 жов, 2020 15:23
IDAN
А где вы целый год пропадали, что только планируете?
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Додано: Пон 12 жов, 2020 15:28
IDAN написав: ingtrans написав: IDAN написав:
А комунальні в Форварді з кешбеком? По яким картам кешбек на коммуналку?
По КОКО в этом месяце при оплате через Forward online.
Тобто КОКО дебетова підійде? Планую відкрити.
Краще КОКО кредит. За кредитні - 7% кешбек.
Отримай бонус за карту/депо:
MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU
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Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/uCqkgx2L
А-банк (+50 грн): https://abank24.page.link/svh3
Universal Bank (+100 грн, за депо!): https://ubank.page.link/sU1E
Мінфін "Бонус до депозиту"(+50 грн): H6EIAVL
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Додано: Пон 12 жов, 2020 16:21
Делал 3 попытки оформить коко-карту онлайн, ни слуху ни духу... выяснилось, что номер моей супруги в банке зарегистрирован за неким Нестеренко... убрать номер из базы непозволяет регламент банка, мол должен некий Нестеренко подойти в банк и подать заявку.
Рука лицо, если того Нестеренко уже нема в живых, то все номер незяя больше использовать в этом банке?
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vpchelko
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Додано: Пон 12 жов, 2020 16:33
vpchelko написав:
Рука лицо, если того Нестеренко уже нема в живых, то все номер незяя больше использовать в этом банке?
Это еще хорошо, что тот Нестеренко не набрал кредитов...
- https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
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- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
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ingtrans
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Додано: Пон 12 жов, 2020 16:45
vpchelko а номер этот у супруги давно?
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
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omb
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Додано: Пон 12 жов, 2020 16:47
omb написав:
vpchelko а номер этот у супруги давно?
Больше 5 лет. Да на номер звонили уже несколько раз с других банков и МФО, мол ищут Нестеренко.
Походу придется выкинуть симку ибо Нестеренко будет продолжать о себе постоянно напоминать, благо есть номер на которых ни кто, кроме знакомых не звонит.
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Додано: Пон 12 жов, 2020 16:51
ingtrans написав:
Это еще хорошо, что тот Нестеренко не набрал кредитов...
Он как раз и набрал их на номер супруги. МФО и банки заткнуть удалось, ну в принципе я был готов что номер будет в базе банка, но то что его нельзя убрать без Нестеренко меня сильно удивило
, ибо симку-номер купили в магазине оператора, и пользуемся им больше 5 лет.
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Додано: Пон 12 жов, 2020 17:36
Стосовно кешбеку комуналки по кокошці...підходять лише ті компанії,які підтягуються через додаток?
Надіслано від мого ONEPLUS A6000, використовуючи Tapatalk
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t-step
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