IDAN
А где вы целый год пропадали, что только планируете?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 жов, 2020 15:28
Краще КОКО кредит. За кредитні - 7% кешбек.
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Додано: Пон 12 жов, 2020 16:21
Re: Форвард Банк Forward Bank
Делал 3 попытки оформить коко-карту онлайн, ни слуху ни духу... выяснилось, что номер моей супруги в банке зарегистрирован за неким Нестеренко... убрать номер из базы непозволяет регламент банка, мол должен некий Нестеренко подойти в банк и подать заявку.
Рука лицо, если того Нестеренко уже нема в живых, то все номер незяя больше использовать в этом банке?
Додано: Пон 12 жов, 2020 16:33
Re: Форвард Банк Forward Bank
Это еще хорошо, что тот Нестеренко не набрал кредитов...
Додано: Пон 12 жов, 2020 16:45
vpchelko а номер этот у супруги давно?
Кешбечные карты!
Додано: Пон 12 жов, 2020 16:47
Re: Форвард Банк Forward Bank
Додано: Пон 12 жов, 2020 16:51
Re: Форвард Банк Forward Bank
Он как раз и набрал их на номер супруги. МФО и банки заткнуть удалось, ну в принципе я был готов что номер будет в базе банка, но то что его нельзя убрать без Нестеренко меня сильно удивило , ибо симку-номер купили в магазине оператора, и пользуемся им больше 5 лет.
Додано: Пон 12 жов, 2020 17:36
Re: Форвард Банк Forward Bank
Стосовно кешбеку комуналки по кокошці...підходять лише ті компанії,які підтягуються через додаток?
Надіслано від мого ONEPLUS A6000, використовуючи Tapatalk
Додано: Пон 12 жов, 2020 18:04
Re: Форвард Банк Forward Bank
vpchelko, пишите в банк обращение. Если откажут закрепить номер за Вами, то обращайтесь в НБУ.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Пон 12 жов, 2020 18:24
Саме так. Оплата по реквізитах з точки зору кешбеку не має жодного сенсу.
Крім того майте на увазі, що у разі оплати кредитними за допомогою додатку вказані суми не є в грейсі і на них починає капати 48% річних на користь скунса. Тому є сенс одразу після оплати вивести картку в нуль. Особисто я накопичив усі платежі по комуналці усієї рідні - одноразово усе оплатив, вивів накопичений кешбек і цього ж дня вивів картку в нуль. Щоправда наступного дня по виписці побачив що пся-крев-кешбек таки по рахунку провівся лише наступного дня - тобто за 1 день 48 відсотків річних на суму кешбеку мені сплатити таки доведеться (по розрахункам щось десь біля 19 коп.).
Востаннє редагувалось Alien в Пон 12 жов, 2020 18:29, всього редагувалось 1 раз.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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