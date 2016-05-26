RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4360436143624363

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 463
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 463
Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 18:29

  Alien написав:
  t-step написав:Стосовно кешбеку комуналки по кокошці...підходять лише ті компанії,які підтягуються через додаток?

Саме так. Оплата по реквізитах з точки зору кешбеку не має жодного сенсу

І проплата випадає з грейсу.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34733
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1741 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 18:31

  Квесторе_поверніться написав:
  Alien написав:
  t-step написав:Стосовно кешбеку комуналки по кокошці...підходять лише ті компанії,які підтягуються через додаток?

Саме так. Оплата по реквізитах з точки зору кешбеку не має жодного сенсу

І проплата випадає з грейсу.

Саме так - я своє повідомлення доповнив уточненням про випадання з грейсу та свіжим прикладом з особистого досвіду. Але ви зі своєю поправкою мене виПЕРДИли :D
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
Повідомлень: 613
З нами з: 12.01.20
Подякував: 27 раз.
Подякували: 128 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 18:43

Нова КОКО КАРД (пенсійна)

Forward Bank презентує нову платіжну картку – КОКО КАРД пенсійну

Деталі: https://www.forward-bank.com/cards/koko_card_pension/
Тарифи: ТИЦЬ
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
  • ПУМБ http://v.pumb.ua/bc7kve 100 грн
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/100 грн (дебетова\кредитна)
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
miltador
Аватар користувача
 
Повідомлень: 252
З нами з: 08.01.20
Подякував: 37 раз.
Подякували: 47 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 18:48

Re: Форвард Банк Forward Bank

miltador, уже постили про данный продукт viewtopic.php?p=5072335#p5072335
Никакого обсуждения.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2513
З нами з: 08.03.18
Подякував: 243 раз.
Подякували: 359 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 18:49

  MASolomko написав:miltador, уже постили про данный продукт viewtopic.php?p=5072335#p5072335
Никакого обсуждения.

Упс, не побачив. Побачив на сайті новину то подумав що ще не обговорювалось)
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
  • ПУМБ http://v.pumb.ua/bc7kve 100 грн
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/100 грн (дебетова\кредитна)
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
miltador
Аватар користувача
 
Повідомлень: 252
З нами з: 08.01.20
Подякував: 37 раз.
Подякували: 47 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 18:49


Ще й щомісячну страхову премію платять 15 грн. :)
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34733
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1741 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 18:55

Квесторе_поверніться ну если 15 грн, то игра стоит свеч :mrgreen:
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2319
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 182 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 19:00

  omb написав:Квесторе_поверніться ну если 15 грн, то игра стоит свеч :mrgreen:

Ага ...нажухати пенсів можуть.
Жаль шо 9% грязними на залишок.
Могли чисто пенсійні виплати зробити неоподаткованими.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34733
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1741 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4360436143624363
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andreyiskra, Ferlakur, ingtrans, liliya_logical, Вкладчик1234 і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Львів 1 ... 23, 24, 25
Anonymous » Суб 29 гру, 2007 17:34
248 77916
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 жов, 2020 18:55
Квесторе_поверніться
РВС Банк 1 ... 46, 47, 48
Ірина_ » Чет 26 тра, 2016 18:59
477 71117
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 жов, 2020 18:15
Квесторе_поверніться
Альфа-Банк 1 ... 9015, 9016, 9017
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 18:32
90167 10618613
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 жов, 2020 17:00
Arien

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (20803)
12.10.2020 19:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.