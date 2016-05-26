І проплата випадає з грейсу.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 жов, 2020 18:29
І проплата випадає з грейсу.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 12 жов, 2020 18:31
Саме так - я своє повідомлення доповнив уточненням про випадання з грейсу та свіжим прикладом з особистого досвіду. Але ви зі своєю поправкою мене виПЕРДИли
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Додано: Пон 12 жов, 2020 18:43
Нова КОКО КАРД (пенсійна)
Деталі:
Тарифи:
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
Додано: Пон 12 жов, 2020 18:48
Re: Форвард Банк Forward Bank
miltador, уже постили про данный продукт viewtopic.php?p=5072335#p5072335
Никакого обсуждения.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Пон 12 жов, 2020 18:49
Упс, не побачив. Побачив на сайті новину то подумав що ще не обговорювалось)
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
Додано: Пон 12 жов, 2020 18:49
Ще й щомісячну страхову премію платять 15 грн.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 12 жов, 2020 18:55
Квесторе_поверніться ну если 15 грн, то игра стоит свеч
Кешбечные карты!
Додано: Пон 12 жов, 2020 19:00
Ага ...нажухати пенсів можуть.
Жаль шо 9% грязними на залишок.
Могли чисто пенсійні виплати зробити неоподаткованими.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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