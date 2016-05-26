|
|
|
Форвард Банк Forward Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 жов, 2020 18:29
Alien написав: t-step написав:
Стосовно кешбеку комуналки по кокошці...підходять лише ті компанії,які підтягуються через додаток?
Саме так. Оплата по реквізитах з точки зору кешбеку не має жодного сенсу
І проплата випадає з грейсу.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 34733
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1741 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 12 жов, 2020 18:31
Квесторе_поверніться написав: Alien написав: t-step написав:
Стосовно кешбеку комуналки по кокошці...підходять лише ті компанії,які підтягуються через додаток?
Саме так. Оплата по реквізитах з точки зору кешбеку не має жодного сенсу
І проплата випадає з грейсу.
Саме так - я своє повідомлення доповнив уточненням про випадання з грейсу та свіжим прикладом з особистого досвіду. Але ви зі своєю поправкою мене виПЕРДИли
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
-
Alien
-
-
- Повідомлень: 613
- З нами з: 12.01.20
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 128 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 12 жов, 2020 18:43
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
- ПУМБ http://v.pumb.ua/bc7kve 100 грн
- Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/100 грн (дебетова\кредитна)
- sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
- monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
- А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
-
miltador
-
-
- Повідомлень: 252
- З нами з: 08.01.20
- Подякував: 37 раз.
- Подякували: 48 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 12 жов, 2020 18:48
miltador
, уже постили про данный продукт viewtopic.php?p=5072335#p5072335
Никакого обсуждения.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
- 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
- 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
-
MASolomko
-
-
- Повідомлень: 2513
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 243 раз.
- Подякували: 359 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 12 жов, 2020 18:49
Упс, не побачив. Побачив на сайті новину то подумав що ще не обговорювалось)
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
- ПУМБ http://v.pumb.ua/bc7kve 100 грн
- Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/100 грн (дебетова\кредитна)
- sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
- monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
- А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
-
miltador
-
-
- Повідомлень: 252
- З нами з: 08.01.20
- Подякував: 37 раз.
- Подякували: 48 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 12 жов, 2020 18:49
Ще й щомісячну страхову премію платять 15 грн.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 34733
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1741 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 12 жов, 2020 18:55
Квесторе_поверніться
ну если 15 грн, то игра стоит свеч
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
-
omb
-
-
- Повідомлень: 2320
- З нами з: 08.04.14
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 182 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 12 жов, 2020 19:00
omb написав:Квесторе_поверніться
ну если 15 грн, то игра стоит свеч
Ага ...нажухати пенсів можуть.
Жаль шо 9% грязними на залишок.
Могли чисто пенсійні виплати зробити неоподаткованими.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 34733
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1741 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 12 жов, 2020 19:45
Квесторе_поверніться у мони 7 и ниче, живут как-то
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
-
omb
-
-
- Повідомлень: 2320
- З нами з: 08.04.14
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 182 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|248
|77943
|
|
|477
|71137
|
|
|90167
|10618772
|
Пон 12 жов, 2020 17:00
Arien
|